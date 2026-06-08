Jobbcoacher till Jobbtorg Unga Sydväst
Stockholms kommun / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-08
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats – där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Det här är Jobbtorg Stockholm
Jobbtorg Stockholm är en avdelning inom arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad som arbetar med arbetsmarknadsinsatser. Vi ger stöd till unga och vuxna som står utanför arbetsmarknaden – genom samtal, coachning, samverkan och utbildningsvägar. Hos oss arbetar cirka 500 medarbetare på 24 enheter över hela staden.
Vi som arbetar inom Jobbtorg Stockholm:
Arbetar mot mål och ändrar inriktning när förutsättningar förändras
Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet
Delar med sig av kunskap och samverkar med kollegor
Film
Se filmen om hur vi gör skillnad för stockholmarna. Filmen är 2 minuter.
Filmen om Jobbtorg Stockholm
Välkommen till oss
Vill du göra skillnad för våra unga vuxna och stödja dem ut i arbete och studier så är detta rätt tjänst att söka!
Vi på Jobbtorg Unga Sydväst behöver förstärka vårt team med två jobbcoacher, där den ena jobbcoachtjänsten är ett vikariat på ett år. För vikariatet ser vi gärna att du finns tillgänglig för start i september/oktober.
Vårt upptagningsområde är Hägersten-Älvsjö. Jobbtorget utgår från Skärholmen, och vid årsskiftet flyttar vi till nya, fräscha lokaler i anslutning till tunnelbanan. Enheten består av 12 medarbetare och i arbetsgruppen finns coacher, studie och yrkesvägledare och enhetschef. Vi har ett nära samarbete i gruppen, delar kunskap och stöttar varandra i vardagen.
Vi erbjuder dig
en trygg anställning inom Stockholms stad
friskvårdsbidrag på 3 000 kronor/år
kollegialt lärande och goda utvecklingsmöjligheter
ett meningsfullt uppdrag för dig som verkligen vill göra skillnad på riktigt för målgruppen
ett utåtriktat arbete där du är ansvarig för att samverka med olika aktörer och arbetsgivare
engagerade kollegor med hög kompetens och stor vilja att stötta varandra och en kreativ arbetsmiljö
flextid
möjlighet till semesterväxling
Läs mer om dina förmåner som medarbetare i Stockholms stad här.
Din roll
Som jobbcoach kommer du att arbeta enligt metoden Supported Employment (SE) för att stötta, motivera och vägleda målgruppen, som benämns aspiranter, att finna, få och behålla ett arbete eller studier i syfte att bli självförsörjande. SE är anpassad för Jobbtorg Stockholms verksamheter. Du kartlägger och planerar tillsammans med aspiranten. Du stöttar och vägleder aspiranten i planeringen.
Arbetet innebär arbetsgivarkontakter och att matcha aspiranten till rätt arbetsplats. Du ska söka upp och hitta arbetsgivare samt stötta aspiranten och arbetsgivare vid behov. Du arbetar både självständigt och i team. Du samarbetar med kollegor inom organisationen men också med externa aktörer samt arbetsgivare. Du dokumenterar kontinuerligt i befintligt verksamhetssystem enligt riktlinjer.
Målgruppen är unga vuxna 16-29 år med olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar, men med det gemensamt att de står utanför arbetsmarknaden.
Förändrings- och utvecklingsarbete är en naturlig del av arbetsdagen och kräver aktivt deltagande.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
akademisk utbildning med inriktning mot beteendevetenskap, samhällskunskap, sociologi eller motsvarande erfarenhet
erfarenhet av att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden
erfarenhet av att arbeta med arbetsgivarkontakter
goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt
goda kunskaper inom Office-paketet, Outlook och att arbeta och dokumentera inom digitala verksamhetssystem.
Det är meriterande om du har
utbildning inom Supported Employment (SE)
utbildning inom Motiverande Samtal (MI)
erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd verksamhet
språkliga kunskaper utöver engelska.
För denna tjänst lägger vi särskild vikt vid följande kompetenser:
Mål- och resultatorienterad
Flexibel
Engagerad
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
SjälvgåendePubliceringsdatum2026-06-08Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
I denna rekrytering kan det komma att ingå tester som en del i bedömningen i samband med urval.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning samt andra kollektivavtalsbärande principer enligt kollektivavtalet Huvudöverenskommelse (HÖK). Du kan läsa mer om vilka villkor detta innebär på SKR:s hemsida, skr.se.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 10014 (visa karta
)
121 26 STOCKHOLM-GLOBEN Arbetsplats
Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg Unga Sydväst Kontakt
Anisa Nur, rekryterande chef anisa.nur.2@stockholm.se 08-50835290 Jobbnummer
9953577