Projektledare inom nästa generations stridsflyg
2025-12-10
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker erfarna projektledare för att leda innovativa projekt där vi tillsammans ska ta fram tekniken som krävs för att försvara människor och samhällen. Projekten kommer ha hjärtat i mjukvaran och kommer ha fokus på att ta de flygtekniska delarna på Saab in i framtiden.
Projekten kommer spänna över flera kompetensområden och kommer präglas av utforskande, nyfikenhet och ett behov av att hitta snabba vägar till demonstration. Du kommer leda team med experter från olika områden och kommer säkra att vi tar fram de bästa lösningarna på våra kunders behov.
Teknikområden vi arbetar med:
* Intelligenta AI-system: Från maskininlärning och dataanalys till avancerade algoritmer för autonomt beslutsfattande.
* Autonoma system: Farkoster, robotar och system som kan agera självständigt i komplexa miljöer.
* Multidisciplinära system: Komplexa system som integrerar AI, robotik, sensorteknik och andra discipliner för att lösa verkliga problem.
Vi erbjuder:
* Möjlighet att vara med och forma framtidens teknologi.
* En stimulerande och innovativ arbetsmiljö.
* Utvecklingsmöjligheter och stöd för att nå dina mål.
Hos oss blir du en del av sektionen Engineering & Project Management som har i uppdrag att leda och stötta verksamheten med projektledning och teknisk ledning. Här kommer du få arbeta tillsammans med hjälpsamma, drivna och kunniga personer som alla vill vara en del av att skapa framtiden för flygande försvar. Vi tror på en kultur som bygger på tillit och samarbete, där vi med hjälp av vår nyfikenhet tar oss framåt tillsammans. Tror du också på detta kommer du garanterat att trivas hos oss.
Vi söker dig som är en erfaren ledare som tycker om utmanande projekt med ett stort tekniskt innehåll med fokus på mjukvara. Som person är du lösningsorienterad, resultatinriktad och tycker om att samarbeta med andra. Som ledare är du lyhörd för teamens och kundernas behov, närvarande och tydlig. Du har ett driv för att förändra och trivs med att utmana även etablerade arbetssätt och metoder.
Kompetenser:
* Ledarskapserfarenhet från utveckling av mjukvara med koppling till fysiska produkter.
* Erfarenhet kring att jobba med både tidiga konceptfaser och med produktutvecklingsprojekt.
* Samarbeta kontinuerligt med tekniska ledare för att samordna tekniska och projektmässiga beslut.
* Skapa struktur, transparens och god kommunikation inom och mellan team.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
