Projektledare inom elinstallation

Vill du vara en nyckelperson i vår kunds team och bidra till framgångsrika kundsamarbeten över hela världen? Som del i projektledningsteamet värderas ditt driv och engagemang högst. Välkommen med ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som projektledare hos vår kund i Ludvika ansvarar du för att samordna och leda installationsprojekt av transformatorer. Du kommer att arbeta nära montageteamet och vara en viktig länk mellan dem, kunden och organisationen i Sverige. Du hanterar flera projekt samtidigt och säkerställer att allt flyter smidigt från planering till genomförande.
Du erbjuds
• En dynamisk och varierande roll där utrymme finns för kunskapsdelning mellan dig och seniora projektledarkollegor!
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår att arrangera allt praktiskt runt installationerna, från uppstart till slutmål och under tiden vara stöd till montörer och ha koll på projektekonomin.
• Planera montage från fabrik till installation och hantera ekonomi och fakturering
• Ge teknisk support till samt och vara kontaktperson mot kund och montageteam
• Övrig administration som att arrangera visum och boende för montageteam inför resor
VI SÖKER DIG SOM
• Har teknisk grund och intresse, gärna med någon form av erfarenhet av tillverkningsindustri
• Har teknisk utbildning alternativt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet inom transformatorinstallationer
• Erfarenhet av projektledning av transformatorinstallationer
• Erfarenhet från el- eller energibranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Som projektledare behöver du vara flexibel och ha en stark vilja att driva förändring - du ser möjligheter i nya arbetssätt och vågar utmana det invanda. Du har god stresstolerans och kan hantera många parallella arbetsuppgifter utan att tappa fokus eller struktur. Rollen kräver att du är social och kommunikativ, då du dagligen samarbetar med både kunder, montörer och andra projektintressenter. Du är en energisk person som tar initiativ, håller tempot uppe och får saker att hända. Dessutom har du en nyfiken och analytisk läggning - du vill förstå helheten, håller dig uppdaterad inom teknik och regelverk, och strävar efter att ständigt utveckla både dig själv och dina projekt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
