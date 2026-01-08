Projektledare inom automation
2026-01-08
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-01-08Beskrivning av jobbet
Vår avdelning inom El & Automation på AFRY, är idag en grupp om 25 kollegor placerade i Jönköping. Vi jobbar med allt från elkonstruktion, programmering, riskbedömningar inom maskinsäkerhet och projektledning samt elbesiktningar. Hos oss är du en del av ett lag som tycker det är kul att arbeta tillsammans. Med vår breda och djupa kompetens har vi möjlighet att hjälpa både våra kunder och varandra att lyckas och att utvecklas.
Som projektledare hos oss kommer du att arbeta med automationsprojekt inom flera olika branscher så som industri, logistik, energi och infrastruktur.
Rollen kommer att innebära hantering av kontrakt, kundrelationer, förhandlingar, tidsplanering och resursstyrnin, dokumentation, kostnadskontroller och uppföljningar.
Gruppen består av kunniga och engagerade kollegor där erfarenhets- och kunskapsdelning är en stark del av kulturen.
Vi jobbar primärt i projektform och samarbetar med kollegor inom andra geografier och teknikområden. AFRY består av en fantastisk värld av ingenjörskompetens inom en mängd olika områden. När vi väver samman dessa kan vi erbjuda marknaden något unikt. Detta ger dig möjligheter att ta del av AFRYs breda kunnande, inte minst är detta viktigt för din egen kompetensutveckling. Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll tror vi att du motiveras av att arbeta i en utmanande och dynamisk arbetsmiljö samt är lösningsorienterad och framåtdrivande i det du tar dig an. Med det sagt så vet vi att vi tillsammans behöver skapa rätt förutsättningar för detta, vilket är varför vi också värdesätter din samarbets- och kommunikationsförmåga samt ditt initiativtagande.
För att passa in i rollen hos oss tror vi att du har:
tidigare erfarenhet som projektledare inom relevant bransch
kunskaper inom industriell automation och mekanik
kunskaper avseende installation, montage och drifttagning
goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal som skrift, gärna även tyska
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Det är meriterande om du har projektledarcertifiering exempelvis PMI, IPMA eller Prince2 och god kännedom om kontraktsformer enligt AB/ABT/NLM.
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-03-31. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor:
Andreas Karlsson, Service Area Manager
010-505 69 08 andreas.karlsson@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
