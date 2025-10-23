Projektledare infrastruktur
Som projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Sjöfarten i Sverige står inför stora förändringar. På Trafikverket Färjerederiet genomgår vi en förändringsprocess mot elektrifiering, klimatanpassning, automatisering som kommer att påverka våra 70 färjor, 750 medarbetare och våra 22 miljoner passagerare. Trafikverket Färjerederiet vill vara i framkant och driva utvecklingen mot mer hållbara och smarta lösningar.
Enligt vår långsiktiga plan, Vision 45, arbetar Trafikverket Färjerederiet med att uppnå koldioxidneutral färjedrift till 2045. Vi jobbar med elektrifiering av färjorna och Vision 45 öppnar även upp för att använda smarta digitala lösningar för att nå klimatmålen. För att uppnå målen behöver vi nu anställa en projektledare på vår teknik- och miljöavdelning. Tjänsten är placerad på Trafikverkets regionkontor i Stockholm/Solna. Eventuellt kan annan arbetsort diskuteras.
Som projektledare för våra landanläggningar kommer du att ingå i teknik- och miljöavdelningen som för nuvarande består av 16 medarbetare, en underhållschef och en teknik- och miljöchef. Våra landanläggningar består av färjelägen, elanläggningar (starkström) för färjornas laddinfrastruktur, automatförtöjningar samt färjevaktstugor. Projekten kan vara belägna i olika delar av landet. Resor i arbetet kommer att krävas.
Teknik- och miljöavdelningen har en central roll inom Trafikverket Färjerederiet och utgör ett stöd samtidigt som den driver på fortsatt utveckling. För anpassning till miljö- och klimatkrav kommer stor del av arbetsuppgifterna handla om att skapa förutsättningar på land för att vi skall kunna elektrifiera våra färjor. I samverkan med operativ drift, distrikt och varv svarar avdelningen för att resultatenheten har effektivt stöd inom teknikområdet.
Projekten kan spänna över alla olika skeden mellan förstudieskedet till produktion. Du kommer driva fler projekt parallellt. Dessa projekt skiljer sig till viss del men har komplexitet avseende krav på funktion av ny teknik gällande t.ex. robusthet, kvalitet och säkerhet. Projekten har också pågående färjetrafik under byggnationen vilket ställer höga krav på god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Några av de arbetsuppgifter du kommer att ha är:
vara projektledare för olika typer av projekt kopplade till rederiets landanläggningar
självständigt starta upp, genomföra, dokumentera och förvalta projekt
ansvara för att följa upp teknik, miljö, kvalité, tid, ekonomi och arbetsmiljö i projektens olika skeden
upprätta mindre tekniska specifikationer
delta i upphandling av konsulter och entreprenörer
vara stöd i tekniklösnings-, upphandlings- och garantifrågor
söka erforderliga tillstånd och hantera kontakter med berörda myndigheter och leverantörer
ansvara för kommunikation gentemot interna och externa projektintressenter
hämta ut och registrera handlingar i trafikverkets förvaltningssystem
bevaka och delta vid upprättande av ram/avropsavtal
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Du behöver trivas i en roll med stort ansvar där du är flexibel, självgående och har god förmåga att samarbeta och bygga relationer med både kollegor, chefer och externa individer/grupper. Du är mål- och lösningsorienterad och drivs av utveckling och ständiga förbättringar. Du har hög integritet och ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Tjänsten ställer även stora krav på din förmåga att kommunicera. Projektledaren kommer att vara länken mellan verksamheten, kravställarna och leverantörerna och därför är ett strukturerat arbetssätt viktigt.
Vi söker dig som
har en en civilingenjörs- eller högskoleexamen inom samhällsbyggnad alternativt annan utbildning/examen i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
har minst fem års erfarenhet av att självständigt leda och driva byggprojekt eller elkraftsprojekt mot uppsatta mål avseende tid, kostnad och innehåll varav minst 2 år som projektledare i beställarorganisation
har erfarenhet från upphandlingar av konsulter och entreprenader genom LOU
har erfarenhet av arbete med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
talar och skriver svenska obehindrat
har körkort för personbil
Det är meriterande om du
har erfarenhet av el- och kraftförsörjningSå ansöker du
På Trafikverkets färjerederi är du med och bidrar till att 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter varje år sker så effektivt, hållbart och säkert som möjligt. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi med runt 70 vägfärjor som trafikerar över 40 färjeleder. När vattnet fryser i de norra delarna av vårt land ansvarar vi även för drift och underhåll av isvägar. Ersättning
