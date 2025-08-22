Projektledare Infrastruktur
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Uppsala
, Eskilstuna
, Nyköping
, Västerås
Om rollen
Let 's close the gap
Vill du tillhöra ett företag som brinner för vår tids stora hållbarhetsutmaningar och ha som vision att vara "The Partner for Sustainable Change", har du därtill erfarenhet av projektledning från stadsutvecklingsprojekt, infrastrukturprojekt, anläggningsprojekt eller energiprojekt ska du läsa vidare.
Vi bygger upp vår verksamhet i Göteborg och kommer samtidigt att förstärka vår verksamhet i Stockholm och andra orter. Vi söker därför fler medarbetare som vill vara med på vår resa. Följande tjänster finns att söka:
Senior projektledare stadsutvecklingsprojekt
Senior projektledare infrastruktur/anläggningsprojekt
Projektledare elkraftprojekt
Projektledare stadsutveckling
Projekteringsledare infrastruktur/anläggningsprojekt
Har du aktuell erfarenhet av projektledning kan du vara en stark kandidat till en roll hos oss!
Var kommer du att arbeta?
Du kommer att tillhöra vår enhet Project Management Infrastructur som är en del av vårt globala affärsområde Transport. Vi har idag en verksamhet i Stockholm där vi arbetar i beställarrollen som projektledare på uppdrag hos privata och offentliga verksamheter. Vi utvecklar nu vårt erbjudande av liknande beställaruppdrag i Göteborg och Stockholm men placering på ett av Ramboll övriga ca 30 kontor i Sverige kan med rätt profil bli aktuellt, så tveka inte att sök.
Ramboll Project Management Infrastructur är en verksamhet där vi skapar sammanhållning inom våra kundsegment för och du ska ges möjlighet till en teamkänsla även om du sitter i beställarrollen hos en kund. Våra ledare arbetar nära dig som projektledare för att tillgodose dina behov av utveckling och matcha dina önskemål om uppdrag med våra uppdragsgivares behov.
Du arbetar på uppdrag hos våra kunder som projektledare. Med ansvar att styr och följer upp ett eller flera projekt utifrån överensstämmelse, kontraktet och upprättade planer samt inom ramen för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd. Du utarbetar underlag till tidsuppföljningar, prognoser och kostnadsuppföljningar.
Som senior projektledare coachar du juniora kollegor och stöttar ledningen med införsäljning av nya uppdrag och anbud.
Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För den här rollen bedömer vi att du ska ha:
Teknisk universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120p) eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig
Mångårig aktuell erfarenhet av att arbeta med projektledning inom anläggningsbranschen, stadsutveckling, och/eller energiprojekt
Du har god kännedom om branschens olika kontraktsformer
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska
B-körkort
Dina personliga egenskaper värderas högt. Du bygger ditt ledarskap på förtroende genom samverkan och tillit. Du skapar resultat genom att leverera tillsammans med andra och driver utveckling genom att ta initiativ, inspirera och engagera samtidigt som du kan kommunicera tydligt.
Tack vare din strategiska infallsvinkel, organisations- och samarbetsförmåga lyckas du möta kunders krav och leverera lösningar anpassade till morgondagens samhälle.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Intervjuer kommer att genomföras löpande. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
med sådana förfrågningar
