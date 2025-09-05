Projektledare Industri
2025-09-05
Just nu söker vi dig som vill arbeta i en viktig nyckelposition som projektledare inom vår industriverksamhet i Göteborg.
Arbetsbeskrivning Som projektledare driver du underhålls- och serviceprojekt hos våra kunder inom industrianläggningar. Du skapar goda relationer med våra kunder och kollegor där målet är ett partnerskap som gör båda till vinnare. Du kommer att arbeta med helhetsåtaganden från kravställning till leverans och i arbetet ingår att utföra uppdrag på ett säkert, affärsmässigt och lönsamt sätt. Du som projektledare har en styrande och ledande roll och tar ansvar för de tilldelade projektens tekniska, administrativa och ekonomiska delar. Du kommer att styra, leda och följa upp projektarbetet genom alla faser så att effekt- och projektmål nås och till din hjälp har du ditt service- och underhållsteam. Du arbetar med företagets tekniker, projektadministratörer och underentreprenörer som du leder samt ansvarar för deras utveckling inom bolaget. Arbetsuppgifter och ansvar
• Hålla nollan, alltid sträva efter högsta möjliga säkerhet för dina kollegor och dig själv! - Bygga goda och långsiktiga kundrelationer - Arbetsplanering av resurser och material - Ekonomiskt resultat och uppföljning - Framtagning och hantering av offertförfrågningar - Inköp kopplat till dina underhålls- och projektåtgärder - Avtalskunskap och affärsjuridiska beslut - Fakturahantering och ansvar för fakturering - Bearbetning och utveckling av industrikunder
Du rapporterar till avdelningschefen och som projektledare har du ett delansvar för avdelningens resultat.
Vem är du? Du har en teknisk högskole-/universitetsutbildning eller arbetslivserfarenhet som projektledare eller motsvarande samt god teknisk förståelse. Kunskaper inom entreprenadjuridik är meriterande. För att lyckas i rollen behöver du teknisk- och ekonomisk förståelse, samt ha ett öga för affärsmöjligheter. Du är bra på att skapa förtroendeingivande och långsiktiga kundrelationer. Du är både lösningsorienterad och systematisk. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i affärssystem såsom IFS eller liknande. Vårt erbjudande
* Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget
• Inspirerande och professionella kolleger inom ditt arbetsområde
• Attraktiva medarbetarförmåner
• Frihet under ansvar
• Stimulerande arbetsmiljö
Ansökan och frågor
Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta Isak Karlsson, avdelningschef, på email: isak.karlsson@one-nordic.se
Fackliga kontakter
Ola Skogström, 0705-64 84 92 (Unionen) Bengt Persson, 0705-925110 (Ledarna)
Om oss ONE Nordic är ett av Sveriges ledande företag inom el-infrastruktur. Vi finns på 40 orter i Sverige och servar landets elbolag. Vi utför stora och små entreprenader inom el för industrin och sköter belysning och trafiksignaler i många av landets större städer. Med våra 1500 medarbetare har vi marknadens bästa kompetens för att underhålla, bygga, modernisera och optimera kundernas anläggningar. Vi brukar säga att vi ser till att elen når både hushållen och industrin, nu och i framtiden. Det är vi som bygger Sveriges hållbara energisamhälle!
Läs mer på www.one-nordic.se. Ersättning
Arbetsgivare One Nordic AB
Kontakt
