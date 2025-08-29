Projektledare hållbarhetsredovisning
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en projektledare hållbarhetsredovisning till uppdrag i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på deltid, med en omfattning omkring 75 procent.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdragsgivaren söker nu en Projektledare för Hållbarhetsrapportering enligt CSRD i. Rollen innebär att ansvara för samordning och ledning av bolagets hållbarhetsrapportering under november-december 2025 och leda arbetet i mål inför års- och hållbarhetsrapporten 2025.
Du vikarierar för nuvarande projektledare inom hållbarhetsenheten, där det finns erfarna specialister och utsedda ansvariga rapportörer inom respektive ESRS-område. En separat delprojektledare hanterar EU:s taxonomiförordning. Rollen innebär nära samverkan med CFO, kommunikationsenheten samt externa revisorer. Arbetsuppgifter
Ha löpande kontakt med bolagets externa revisorer för avstämning, rådgivning och granskning
Samordna den externa granskningen och implementera nya eller förändrade krav
Samverka löpande med CFO och vid behov föredra status i revisionsutskottet
Månadsvis sammanställa status för bolagets ESG-rapportering
Ta fram förslag till struktur och omfång för hållbarhetsdelen i årsredovisningen och koordinera framtagandet av rapporten
Stötta rapporteringsansvariga i tolkning av standarder, framställning av narrativ och datapunkter
Samordna arbetet med kommunikationsenheten som producerar års- och hållbarhetsrapporten
Leda och samordna slutleveransen av hållbarhetsrapporten inklusive EU:s taxonomiförordning avseende 2025
Under april 2026 leda och koordinera arbetet med GRESB-rapporteringen
Löpande bevaka utvecklingen av CSRD och relaterade standarder och ge förslag till anpassningar
Krav (OBS, obligatoriska)
Mycket hög kompetens inom CSRD, ESRS-standarder och EU:s taxonomiförordning Gedigen erfarenhet av hållbarhetsrapportering i stora bolag gärna som projektledare eller huvudansvarig Kunskap och erfarenhet av TCFD Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska Goda kunskaper i engelska (tal och skrift)
Meriterande
Erfarenhet av hållbarhetsrapportering inom energisektorn eller tung industri Erfarenhet av revision av hållbarhetsrapporter (CSRD, GRI), insikt i FAR Kunskap om GRESB Erfarenhet av IT-verktyg för hållbarhetsrapportering (t.ex. STRATSYS, InDesign, Comprend WaaS) Kunskap om ekonomisk redovisning eller controlling i noterade bolag Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Maximilian Claesson maximilian.claesson@centio.se 079 102 06 39 Jobbnummer
9483642