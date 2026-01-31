Projektledare för upphandling av verksamhetssystem
2026-01-31
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en projektledare som tar helhetsansvar för upphandlingsfasen av ett nytt verksamhetssystem i en offentlig verksamhet. Uppdraget är strategiskt viktigt och genomförs som en gemensam upphandling för flera kommunala verksamheter, där målet är att ersätta nuvarande lösning och säkerställa stöd för processer enligt gällande lagstiftning.
Du arbetar nära styrgrupp, projektgrupp och fokusgrupper för att fånga, tydliggöra och förankra verksamhetens behov. Upphandlingen genomförs enligt LOU och ställer höga krav på transparens, struktur och rättssäkerhet.
ArbetsuppgifterPlanera, leda och samordna upphandlingsprocessen fram till tilldelningsbeslut.
Upprätta och förvalta projektplan, tidplan samt riskanalys för upphandlingsfasen.
Leda workshops och intervjuer för kravinsamling och behovsförankring i verksamheten.
Samordna, strukturera och dokumentera kravinsamling från verksamheten.
Säkerställa att krav och underlag är juridiskt korrekta och speglar verksamhetens behov samt lagkrav.
Ta fram upphandlingsdokumentation tillsammans med upphandlare, inklusive förfrågningsunderlag, kravspecifikation och utvärderingsmodell.
Planera och leda anbudsutvärdering samt ta fram beslutsunderlag för tilldelning.
Rapportera till styrgruppen och stötta den i beslut under upphandlingsprocessen.
Förbereda och genomföra överlämning till införandeprojektet.
KravDokumenterad erfarenhet av projektledning av upphandlingar i offentlig sektor.
God kunskap om och praktisk erfarenhet av upphandling av verksamhetssystem.
Erfarenhet av kravinsamling i kommunal verksamhet, särskilt socialförvaltning.
Kunskap om socialförvaltningens lagstiftning och regelverk.
Förmåga att leda tvärfunktionella grupper med olika professioner (verksamhet, IT, MAS/SAS).
MeriterandeErfarenhet av upphandling av system inom vård/omsorg (t.ex. Treserva, Combine, Life Care eller motsvarande).
Certifiering eller dokumenterad erfarenhet av etablerad projektledningsmetodik (t.ex. PPS, Prince2, IPMA, PMI).
Grundläggande förståelse för IT-frågor (integration, säkerhet) för att kunna föra dialog med leverantör och IT-avdelning.Så ansöker du
