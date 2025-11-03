Projektledare för programverksamhet Konst + Forskning
Stockholms Universitet / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
På Accelerator möts konst och forskning i dialog kring vår tids frågor och utmaningar.
Med utgångspunkt i utställningar med svensk och internationell samtidskonst formas ett publikt program, Konst + Forskning, där forskare, konstnärer, studenter och allmänhet möts i samtal kring väsentliga samhällsfrågor. Vid Accelerator arbetar för närvarande fyra heltidsanställda och sex deltidsanställda medarbetare samt en grupp visstidsanställda utställningsvärdar. Mer information om oss finns på: https://acceleratorsu.art/.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som projektledare arbetar du i nära samarbete med Accelerators föreståndare, konstnärliga ledare och konstintendent med att utveckla programmet för Konst + Forskning samt ansvara för dess planering och genomförande. I arbetet ingår att identifiera relevanta forskare, etablera kontakter mellan konstnärer och forskare, samt planera, förbereda och moderera samtal och andra programpunkter. Du ansvarar också för programmets budget i samarbete med Accelerators ekonomiansvariga. Dessutom har du regelbundna avstämningar med Accelerators kommunikatör kring kommunikationen av programverksamheten. Under år 2026 kommer program och utställningar att kretsa kring kunskap och kunskapshierarkier.Kvalifikationer
Vi söker dig som har kännedom om Stockholms universitet och dess forskningsverksamhet. Du har högskoleutbildning på lägst masternivå inom ett fält som är relevant för Accelerators verksamhet. Det är extra meriterande om du har disputerat eller bedriver långt framskridna doktorandstudier. Det är också ett plus om du tidigare arbetat med, eller tangerat frågor om kunskapshierarkier, om relationer mellan vetenskaplig kunskap, konstnärlig kunskap, urfolkskunskap, handens kunskap och andra kunskapsformer. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift och har god förmåga att självständigt planera och genomföra verksamhet och att lösa eventuella problem längs vägen. Du är också van vid att samarbeta och att etablera kontakter. Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser deltid (50 %) och är tidsbegränsad i sex månader från januari 2026 eller enligt överenskommelse. Viss arbetstid är förlagd till kvällar och helger. Vissa möjligheter till förlängning finns.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan samtidskonst, högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av föreståndare Mårten Snickare, tfn 070-5246691, marten.snickare@arthistory.su.se
, samt konstnärlig ledare Richard Julin, mailto:richard.julin@su.se
, och konstintendent Therese Kellner, mailto:therese.kellner@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3929-25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Accelerator Jobbnummer
9586113