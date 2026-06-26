Projektledare för exploatering av skolfastigheter
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2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du kliva in i ett projekt där två skolfastigheter har fått nya ägare och nya lokaler ska utvecklas för att möta kommunens verksamhetsbehov. Din roll blir att hålla ihop helheten i dialogen mellan verksamheten och fastighetsägarna, så att krav, kvalitet, ekonomi och avtal följs genom hela genomförandet.
Du arbetar i en miljö med många intressenter och frågor som påverkar både verksamhet och samhälle. Det här passar dig som trivs när du får skapa struktur, driva framdrift och göra komplexa frågor tydliga för både styrgrupp och beslutsfattare. Rollen ger dig möjlighet att påverka viktiga utbildningsmiljöer i en uppgift med stort ansvar och många kontaktytor.
ArbetsuppgifterDu leder och samordnar exploateringsarbetet kopplat till de två skolfastigheterna.
Du företräder verksamhetens behov i dialogen med nya fastighetsägare.
Du driver frågor kring ett ekonomiskt effektivt genomförande och följer upp projektets ekonomi.
Du säkerställer kvalitet i projektet och i genomförandet från start till mål.
Du följer upp avtal och ser till att överenskommelser omsätts i praktiken.
Du planerar och driver kommunikation till intressenter som beslutsfattare, politiker, medborgare och interna verksamheter.
Du rapporterar status, framdrift och beslutsunderlag till styrgrupper och andra relevanta forum.
KravDu har erfarenhet av projektledning inom exploatering.
Du har erfarenhet av att representera verksamhetsbehov i dialog med externa parter.
Du har arbetat med ekonomisk uppföljning i projekt.
Du har erfarenhet av kvalitetsarbete och avtalsuppföljning under projektets genomförande.
Du har vana att kommunicera och rapportera till styrgrupper, beslutsfattare och andra intressenter.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979220-2073661". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9981523