Projektledare för Dricksvatten Process
Göteborgs kommun / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-19Beskrivning
Vill du ta nästa steg i din projektledarkarriär och utvecklas tillsammans med några av de mest erfarna projektledarna i branschen?
Hos oss får du möjlighet att växa i en miljö där kunskap delas, idéer uppmuntras och där vi tillsammans skapar projekt som gör skillnad.
Du blir en del av en prestigelös och stöttande grupp där vi delar kunskap, hjälper varandra och har en uttalad våga fråga-kultur. Här arbetar vi tillsammans och du har alltid stöd nära till hands.Dina arbetsuppgifter
Som projektledare dricksvatten process hos oss kommer du att:
- driva mindre till medelstora projekt från start till mål i anslutning till våra vattenverk
- arbeta nära seniora projektledare och ta del av deras expertis
- utvecklas i takt med rollen och ta gradvis större ansvar
- bidra med nya perspektiv och moderna arbetsmetoder
- arbeta i nära samverkan med andra kompetenser inom organisationen
- koordinera interna och externa intressenter
- följa upp tidplaner, budget och kvalitet i dina projekt
Rollen passar dig som vill utvecklas, ta ansvar i takt med din erfarenhet och på sikt leda allt mer komplexa projekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är civilingenjör eller högskoleingenjör med en relevant inriktning för tjänsten. Du har minst 5 års erfarenhet inom VA / processindustri där du drivit minst ett VA-projekt med flera tekniska discipliner.
Det är meriterande om du även har relevant utbildning inom projektledning.
Som person är du:
- Stabil / trygg - Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
- Lyhörd - du är uppmärksam och aktivt intresserad av teamets behov, perspektiv och utmaningar. Du tar in det som sägs, liksom det som uttrycks mellan raderna, och bemöter andra med respekt, omtanke och tydlighet. Du skapar förtroende genom att verkligen lyssna, och du använder bakslag som värdefulla lärdomar som för projektet framåt.
- Mål - och resultatorienterad - Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
- Samarbetsinriktad - Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
- Helhetstänkande - Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Jag som blir den chef heter Andrew Wilson. Mitt ledarskap präglas av öppenhet och transparens. Jag tror på frihet under ansvar, kombinerat med tydliga ramar och stöd när det behövs. Hos oss arbetar engagerade och hjälpsamma medarbetare och vi utvecklar våra projekt tillsammans. Jag hoppas att du vill bli en del av vår enhet och vara med och bidra till hållbar vattenförsörjning och engagerande arbetsmiljö.Anställningsvillkor
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetskontroll, vilket innefattar b.la. registerkontroll via SÄPO samt godkänt alkohol- och drogtest.
Lönespannet för tjänsten är 45 000-54 000 kronor per månad.
Välkommen att bli en del av oss!Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/774". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Kretslopp och vatten Kontakt
Andrew Matthew Wilson andrew.wilson@kretsloppochvatten.goteborg.se 031-3687219 Jobbnummer
9691902