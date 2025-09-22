Projektledare för aktivitetskravet
På utvecklingsenheten arbetar vi med både verksamhets- och digitaliseringsfrågor och ser fördelarna med kombinationen av dessa. Enheten består av 15 medarbetare som jobbar som utvecklingsledare, processledare för nya SoL, strateger, systemförvaltare, nämndsekreterare och registrator.
Som projektledare för implementeringen av aktivitetskravet leder du socialförvaltningens omställningsarbete för att möta det nya lagkravet. Du analyserar nuläget, kartlägger förutsättningar och planerar nödvändiga förändringar. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsmarknadsenheterna, ekonomiskt bistånd och övriga enheter i förvaltningen, samt med externa aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västmanland. Du följer utvecklingen på området och omsätter nya krav och riktlinjer i praktiska lösningar, så att invånare med försörjningsstöd får aktiviteter som stärker deras väg mot arbetsmarknaden. I uppdraget får du stöd av en styrgrupp och bygger vidare på det arbete som två utvecklingsledare redan har påbörjat. Det kan även bli aktuellt att arbeta med angränsande arbetsuppgifter som har koppling till aktivitetskravet.
Din kompetens
Vi söker dig som har examen från en relevant högskoleutbildning, till exempel som beteendevetare, statsvetare, socionom eller folkhälsovetare. Du har god kunskap om arbetsmarknadsfrågor, ekonomiskt bistånd och integration, och gärna också erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du har fördjupade kunskaper i socialrätt, vana att driva processer och projekt samt erfarenhet av att analysera statistik och redovisa resultat för både små och stora grupper.
Som person är du trygg och stabil, med förmåga att arbeta analytiskt och strukturerat. Du samarbetar väl med andra, ser helheter och bidrar till verksamhetens bästa. Med din drivkraft och utvecklingsorienterade inställning tar du dig an förändringar och hittar lösningar som för arbetet framåt.
Vi erbjuder
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
