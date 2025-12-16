Projektledare Energi/Installationer
2025-12-16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ditt team
Facility Managment teamet hanterar alla frågor gällande drift och planerat underhåll samt Fastighetsutveckling av MAXIV.
Utöver fastighetsunderhåll hanterar även teamet reception, vending-maskiner, catering, lokalförsörjningsfrågor, städ, godshantering samt vaktmästeri. Teamet består idag av 9 personer samt underleverantör för den dagliga tekniska driften
Vill du arbeta på en av världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggningar?
MAX IV söker Projektledare Energi/Installationer
Som projektledare över Fastighetsutveckling på MAX IV ansvarar du för våra fastigheter ur ett tekniskt och strategiskt perspektiv. Dokumentation, behovsbedömningar, besiktningar, leder investeringar och lokalanpassningar. Rollen är central i att säkerställa en långsiktigt hållbar och ändamålsenlig användning av våra lokaler Rollen innebär nära arbete med verksamheten och interna & externa intressenter för att säkerställa att lokaler och byggnader utvecklas i linje med behov, krav och teknisk status. Rollen omfattar både strategisk planering och operativ projektledning. Hos oss får du en unik arbetsmiljö där teknik möter vetenskap. Vi erbjuder en internationell och dynamisk miljö med stora möjligheter till utveckling - och en arbetsplats som värnar om balans mellan jobb och privatliv.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:
- Initiera, leda och driva fastighetsrelaterade utvecklings- och investeringsprojekt från idé till färdig leverans
- Energioptimering
- Samordna interna och externa aktörer såsom konsulter, entreprenörer, myndigheter och verksamhetsrepresentanter
- Ansvara för framtagande av beslutsunderlag, kalkyler, investeringsbudgetar och uppföljning
- Bidra till utveckling av fastighetsrelaterade frågor med fokus på långsiktig värdetillväxt, energieffektivisering och verksamhetsanpassning
- Samverka med driftorganisation, verksamheten och övriga tekniska funktioner
- Behjälplig med teknisk dokumentation
För att bli framgångsrik i denna roll krävs att du har följande kvalifikationer:
- Högskoleutbildning inom bygg, fastighet eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
- Flytande svenska i både tal och skrift samt behärska engelska
- Vana att läsa och hantera byggdokumentation och ritningar
- God vana att arbeta i projektform med flera intressenter
- Kunskap inom bygglagstiftning BBR, PBL och entreprenadjuridik
- Erfarenhet från energioptimering
- Erfarenhet av PLC och/eller DCS system
Nedan ses som meriter:
- Erfarenhet av arbete i beställarorganisation samt/eller leverantörssidan
- Erfarenhet av upphandling och styrning av konsulter och entreprenörer
- BAS-P/BAS-utbildning
- Kunskap inom LOU.
Som person är du kommunikativ, strukturerad och ansvarsfull med ett starkt driv. Lösningsfokuserad, med en förmåga att bygga relationer. Du tar gärna egna initiativ och har ett helhetsperspektiv för att driva projekt från start till leverans.
Vad vi erbjuder
När du går med i vårt MAX IV-team så kliver du in i en värld bland den främsta vetenskapen. Vi synliggör det osynliga genom att stödja forskare från hela världen att generera vetenskapliga resultat till förmån för samhället. Vi erbjuder dig en mångkulturell arbetsmiljö med stora möjligheter för personlig utveckling och med respekt för en sund balans mellan arbete och privatliv.
Vill du arbeta i en utmanande och stödjande miljö? Kom till oss och ta chansen att göra en verklig skillnad!
För mer information: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/formaner
MAX IV är ett nationellt forskningslaboratorium med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV tillhandahåller toppmodern utrustning för forskning inom områden som teknik, fysik, strukturbiologi, kemi och nanoteknik. MAX IV kommer att ta emot upp till 2 000 nationella och internationella forskare årligen, vilka genomför banbrytande experiment inom material- och biovetenskap med hjälp av det briljanta röntgenljuset.
