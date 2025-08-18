Projektledare Elkraftsförstärkning
2025-08-18
Vi söker en Projektledare inom elkraftsförstärkning till mångårigt uppdrag hos myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I myndighetens uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar de för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Saltsjöbanan är en järnväg för persontrafik från år 1893 som går mellan Slussen och Saltsjöbaden samt Solsidan. Banan är uppdelad i två linjer, linje 25 som går mellan Slussen och Saltsjöbaden samt linje 26 som går mellan Igelboda och Solsidan. Saltsjöbanan är en viktig del i Nackas kollektivtrafik då den kopplar ihop resande från områden som Fisksätra, Saltsjöbaden och Solsidan med Tvärbanan, Slussen och den kommande tunnelbanan till Nacka. Den är också en viktig del i Nackas byggandet av stadsbyggnadsprojekt.
Då tunnelbanan till Nacka färdigställs till ca 2030 räcker inte kapaciteten i dagens trafiksystem för att möta den kommande resandeefterfrågan under 2020-talet. För att öka Saltsjöbanans kapacitet och attraktivitet samt bistå i att avlasta bussystemet rekommenderas Saltsjöbanans kapacitet att öka från 20- till 12-minuterstrafik under rusningstid. Detta genom en anskaffning av ca 16 moderna fordon för Saltsjöbanans.
Förutom investeringen i moderna fordon tillkommer beslutade följdinveste-ringar av utbyggd verkstadskapacitet (ny verkstadshall med lyft- och gravspår) vid den befintliga depån i Neglinge. Koncept och programhandling är framtaget för depåanpassningen och projektet jobbar nu intensivt med att ta fram förfrågningsunderlag (FU) och bygghandling (BH).
För att kunna trafikera Saltsjöbanan med nya fordon behöver elkraftsanläggningen uppgraderas och förstärkas. Arbetsuppgifter
Som projektledare bär konsulten det yttersta och övergripande ansvaret för att projektet levereras i enlighet med fastställda mål, tidsplan, budget och kvalitetskrav.
Det inkluderar till exempel:
Leda projektet genom genomförande- och överlämningsfasen enligt framtagen tids- och resursplan.
Framtagning av bygghandling/förfrågningsunderlag samt stötta upphandlingsledaren vid upphandling och utvärdering av inkomna anbud.
Teckna kontrakt med vinnande anbudsgivare.
Leda projektet genom entreprenadfasen och besiktningen samt överlämning till beställare/förvaltare.
Ansvara för att TKI (tid, kostnad, innehåll) hålls enligt genomförandebeslut
Säkerställa att projektet under samtliga faser är tillräckligt bemannat.
Följa Investeringsprojektavdelningens huvudprocesskarta och projekt- och programhandboken.
Ansvara för riskhanteringen och löpande identifiera, analysera och hantera risker.
Ta fram och följa upp avtal.
Se till att beslutsvägar följs samt att förväntningarna på leveransen är tydliga för projektmedlemmarna.
Rapportera projektets status samt ta fram beslutsunderlag till portföljledare, projektchef samt sponsor.
Agerar som en tydlig förebild för myndighetens värderingar, mål och beställarroll och skapar en harmonisk projektkultur. Är mottaglig för människors olikheter, åsikter och idéer.
Ansvara för samt förbereda och leda möten och workshops inom projektet.
Kommunicera och samarbeta med projektets intressenter, inklusive projektledare, projektmedlemmar, leverantörer och andra berörda parter inom programmet och myndigheten.
Arbeta med ständiga förbättringar av projektets interna rutiner och vid behov revidera projektets styrande dokument som projektplaner mm.
Ansvara för månatliga prognos- och utfallsrapportering.
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskole- eller civilingenjörsexamen med teknisk inriktning eller motsvarande 6 års erfarenhet som projektledare. Minst sex (6) års erfarenhet som projektledare varav minst tre (3) år inom elkraft. Dokumenterad erfarenhet av att tillämpa tekniska föreskrifter och regelverk inom elkraft i minst två projekt.
Dokumenterad erfarenhet där allmänna föreskrifter (AB, ABT) har tillämpats. Beskriv i CV under respektive uppdrag hur dessa föreskrifter har tillämpats. Dokumenterad arbetslivserfarenhet i en roll med ansvar för att förbereda, granska eller leda delar av en entreprenadupphandling med ett värde om minst 75 mnkr.
Meriterande
Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet i projekt med högspänningssystem, där personen haft ansvar eller utfört uppgifter kopplade till eltekniska delar inom dessa system. Dokumenterad arbetslivserfarenhet som projektledare på beställarsidan av minst ett projekt inom elkraft. Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av arbete med riskhantering och styrning av Tid, Kostnad och Innehåll (TKI) i produktion. Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
