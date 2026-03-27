Projektledare El
2026-03-27
Vi söker nu en Projektledare till Elfast som vill vara med och driva och utveckla våra projekt tillsammans med ett engagerat team.
I rollen får du ett helhetsansvar för dina projekt - från planering och kalkyl till genomförande och uppföljning - där fokus ligger på kvalitet, kundnytta och lönsamhet.
Climat80 Gruppen är en trygg och långsiktig fastighetspartner inom ventilation, värme och sanitet, kyla, el, automation, sanering, energi samt fastighetsförvaltning. I Climat80 Gruppen ingår Climat80 AB, Klimatkyl, Elfast, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS och ägs av ARE Sverige AB.
Som Projektledare hos oss har du en central roll i våra projekt. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp arbetet så att projekten genomförs enligt uppsatta mål gällande ekonomi, kvalitet och tid.
Du arbetar nära både kunder, montörer, leverantörer och andra samarbetspartners och är en viktig länk genom hela projektets gång - från upphandling och planering till leverans och uppföljning.
I rollen ingår även att utveckla och vårda kundrelationer samt att identifiera nya affärsmöjligheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Leda och driva projekt genom hela processen - från planering till färdig leverans
- Ansvara för projektens ekonomi, tidsplan och kvalitet
- Ta fram och följa upp kalkyler, prognoser och resursplanering
- Arbetsleda montörer och säkerställa en effektiv och säker produktion
- Hantera inköp av material samt samordna leverantörer och underentreprenörer
- Upprätthålla och utveckla goda kundrelationer
- Identifiera och hantera avvikelser, ÄTA-arbeten och förändringar i projekten
- Säkerställa att projekten genomförs enligt avtal, myndighetskrav och företagets rutiner
- Följa upp projektens resultat och arbeta för hög kvalitet och god lönsamhetBakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet från elbranschen och som trivs i en roll där du får ta ansvar och driva projekt framåt.
Vi ser gärna att du har:
- Elteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
- Erfarenhet av projektledning eller arbetsledning inom elinstallation
- God förståelse för projektekonomi och kalkylering
- Erfarenhet av planering och resursstyrning i projekt
- God datorvana B-körkort Goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som arbetar strukturerat och har förmågan att skapa framdrift i dina projekt. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.
Du är trygg i din roll, har ett gott affärstänk och motiveras av att se projekt utvecklas från start till färdig leverans.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Placeringsort: Arlöv
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan
Ansökan skickar du in genom att klicka dig vidare nedan. Sista ansökningsdag är 2026-05-31, men då vi arbetar med löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroller.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta affärsområdeschef Jörgen Jönsson, 0722-351903 eller jorgen.jonsson@elfastab.se
Vi undanber oss vänligen kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare, då vi hanterar denna rekrytering internt. Ersättning
