Projektledare EL - Stockholm (Hägersten)
Btp Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Btp Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Drivs du av att ta ansvar och driva komplexa projekt inom el? Till vår kund i Stockholm söker vi nu en erfaren projektledare inom el!
Om tjänsten
Som projektledare arbetar du med att upprätta och följa upp projektplaner. I dina arbetsuppgifter ingår att säkerställa tidsplaner, följa upp kostnadskalkyler och att alltid säkerställa kvaliteten i projektet. Du kommer vara en nyckelperson i kontakten med, underleverantörer, kunder och myndigheter och dina kollegor.
Som projektledare har du också ett ekonomiskt ansvar. Detta innefattar ansvar för bl.a. budget, tidsplaner och resursplanering. I det dagliga tar du ett helhetsansvar för underentreprenörer och tekniker/elektriker som är verksamma i projektet.
Du blir en del av ett team med stor yrkesstolthet och högt i tak.
Om dig
Du har en dokumenterad erfarenhet av att driva och leda projekt inom elbranschen med goda resultat.
Då rollen i mångt och mycket handlar om att leda och fördela arbete ser vi att du har goda ledaregenskaper och agerar målinriktat men ödmjukt. Du har en öppen attityd och förstår vikten av att leverera ditt projekt men även av att se till företagets samlade projektportfölj och dess framgång.Publiceringsdatum2025-09-22Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.stockholm@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Projektledare El - Stockholm HägerstenOm företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: jobb.stockholm@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare El Hägersten". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
126 47 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Jessica Prag Jessica@btp.se Jobbnummer
9520456