Projektledare Digitalisering
2026-03-30
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört en omfattande förändringsresa som stärker vår förmåga att bidra till Trelleborgs tillväxt och hållbara utveckling. Sedan början av 2026 har vi en ny, modern och långsiktigt hållbar organisation på plats, utformad för att möta framtidens utmaningar och möjligheter med tydlig riktning och hög professionalitet.
Den nya strukturen består av tre avdelningar: Räddningstjänsten, Bygg- och Miljöavdelningen samt Plan- och Geodataavdelningen. Varje avdelning består av två specialiserade enheter och stöttas av en gemensam kanslienhet, vilket ger oss goda förutsättningar för effektivt, samordnat och kvalitativt arbete. Med vår gemensamma framåtanda och vårt fokus på innovation och utveckling leder vi samhällsbyggandet i Trelleborg framåt. Vårt arbete bidrar till att skapa en attraktiv, trygg och hållbar kommun för både invånare, företag och besökare.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Kanslienheten är en ny stödfunktion inom samhällsbyggnadsförvaltningen, som startade i januari 2026.
Enheten fungerar som ett nav för förvaltningens administrativa och strategiska arbete och har redan från start varit med och skapat effektiva processer, säkerställt rättssäker ärendehantering och utvecklat digitala arbetssätt.
Teamet består av administratörer, nämndsekreterare och vattenrådsmedarbetare. Tillsammans arbetar vi för att bygga en modern och serviceinriktad enhet som stödjer förvaltningens uppdrag och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
Enheten ansvarar för hela kedjan inom nämndadministrationen - från planering och beredning till genomförande, dokumentation och uppföljning - och fungerar även som en viktig samordningsfunktion både inom förvaltningen och i samverkan med andra delar av kommunen.
Nu söker vi nu en projektledare som strukturerat, organiserat och med framtidsvisioner leder oss i vårt vidare arbete med införandeprocessen och förvaltning av nytt system.
Som projektledare för införandet av kommunens nya ärendehanteringssystem ansvarar du för hela projektets livscykel - från nuläge och planering till genomförande, utbildning och överlämning till förvaltningen. Rollen innebär att skapa struktur, samordning och framdrift i ett av förvaltningens mest betydelsefulla utvecklingsprojekt.
Du arbetar nära verksamheten, IT och systemleverantören och fungerar som den sammanhållande länken mellan olika intressenter. Genom att kartlägga behov, omvandla dem till lösningsförslag och säkerställa förankring bidrar du till ökad kvalitet, effektivitet och transparens i ärendehanteringen.
Projektledarrollen inkluderar planering, styrning, riskhantering, rapportering samt koordinering av testaktiviteter och överlämning till förvaltningen. Du planerar även utbildnings- och informationsinsatser som stödjer verksamheten i övergången till nya arbetssätt.
Genom ditt arbete bidrar du till att modernisera, digitalisera och framtidssäkra kommunens arbetssätt inom ärendehantering - alltid med medborgarens behov i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom systemvetenskap, IT, verksamhetsutveckling eller projektledning, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av projektledning och har arbetat med införande av IT-system eller andra digitaliserings- och förändringsprojekt, gärna inom offentlig verksamhet. Du har god förståelse för verksamhetsprocesser och erfarenhet av kravarbete, såsom behovsanalys, processkartläggning och framtagande av kravspecifikationer.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav eftersom rollen innebär nära samarbete med flera verksamheter inom kommunen, styrgrupper, användare och externa leverantörer. Det är viktigt att kunna dokumentera processer, skriva tydliga rapporter och kommunicera komplex information på ett korrekt och begripligt sätt för alla intressenter. Körkort krävs eftersom arbetsuppgifterna ibland innebär resor inom kommunen, för att delta i möten och koordinera aktiviteter på olika platser.
Du är strukturerad, analytisk och kan hålla ihop flera delar samtidigt. Du tar initiativ, driver projekt framåt och är flexibel i föränderliga situationer. Med förmåga att bygga förtroendefulla relationer och engagera kollegor kan du samla olika intressenter kring gemensamma mål och förmedla komplex information på ett tydligt sätt.
Du trivs i en roll där du leder, samordnar och stöttar andra. Med en positiv och lösningsfokuserad inställning bidrar du till ett gott arbetsklimat, samarbetar över organisatoriska gränser och fattar beslut även när informationen är ofullständig. Du vågar utmana arbetssätt och föreslå förbättringar när det behövs.Övrig information
Tjänsten är en projektanställning på 6 månader, med möjlighet till förlängning.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/77".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1199)
För detta jobb krävs körkort.
Trelleborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kanslienheten
Emma Engblom-Kjellberg emma.kjellberg@trelleborg.se 0723-700186
