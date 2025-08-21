Projektledare Core Enging
2025-08-21
Om Akkodis
Akkodis är en global ledare inom IT- och tekniktjänster som levererar lösningar med snabbhet, kvalitet och enkelhet. Vi har en stark närvaro internationellt och arbetar med att erbjuda medarbetarna utvecklingsmöjligheter och stöd för deras professionella mål. Som en del av vårt team får du möjligheten att bredda ditt nätverk, utforska nya branscher och driva framgångsrika projekt.
Om tjänsten: Projektledare Core Engine
Vi söker nu en projektledare som vill vara en del av ett hjälpsamt och engagerat team i en roll med varierande, stimulerande arbetsuppgifter och internationella kontakter. Som Projektledare för Core Engine kommer du att ansvara för leveransprojekt, både internt och externt till våra kunder världen över. Rollen innebär att leda, koordinera och säkerställa rätt leverans och budget i samarbete med din projektgrupp och kundteam. Ena dagen granskar du kalkyler för nya projekt, och nästa dag ansvarar du för en testkörning i verkstaden tillsammans med kund på plats.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Leda och planera projekt och ansvara för teknisk klarering och koordinering av tekniska frågor kring Core Engine.
* Arbeta med budget, kalkylgenomgång och ekonomisk uppföljning för dina projekt.
* Anpassa arbetsuppgifterna efter kundkrav, kontrakt och tidsplaner, med arbete både självständigt och i team.
* Bygga och upprätthålla nära samarbete med interna och externa kontakter.
* Följa upp och utveckla din roll och prestation enligt din individuella utvecklingsplan.
Din profil och kvalifikationer
För att passa i rollen ser vi att du är erfaren inom teknik, konstruktion eller har gasturbinkunskaper och har en stark drivkraft och problemlösningsförmåga. Vi söker dig som har:
* Erfarenhet av projektledning inom teknikrelaterade områden, gärna med konstruktion eller gasturbinbakgrund.
* Förmåga att utveckla och förbättra kundrelationer samt trivs med att ha en koordinerande roll.
* En målinriktad, ansvarsfull och flexibel arbetsstil.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Vad vi erbjuder
Hos Akkodis får du en trygg anställning och möjlighet att kontinuerligt utvecklas i din roll. Vi erbjuder kvalificerade utbildningar och certifieringar samt regelbundna sociala aktiviteter. Vi värdesätter din utveckling och hjälper dig att nå dina karriärmål genom utbildningsplaner och finansiering av studiematerial och certifieringar.
