Projektledare|Caverion | Järfälla
Experis AB / Byggjobb / Järfälla Visa alla byggjobb i Järfälla
2025-12-11
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Caverion och Saab har ett avtal gällande teknisk förvaltning, drift och underhåll av fastigheter nationellt. Det är ett partnerskapsavtal som bygger på bl.a. ömsesidigt förtroende och transparens.
Caverion bygger för framtiden, därför behöver vi bli fler! Vill du via smarta fastighetstekniska lösningar bidra till hållbara resultat? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker nu en framåtriktad serviceprojektledare med vana att driva projekt i tekniska miljöer, både med medarbetare och specialister. Vi är ett trevligt team som består av en kompetent och sammansvetsad grupp och där du kommer vara en nyckelperson i nära samarbete med kunden.
Dina arbetsuppgifter
Som serviceprojektledare på Caverion sköter du den dagliga kontakten med kunder och medarbetare på Saab i Järfälla. Rollen ger stor ansvarsfrihet men ställer också krav på administration, ekonomiskuppföljning i ett nära samarbete med beställare.
I rollen ingår:
* Planera och organisera projekt samt driva projekt med varierade komplexitet och storlek där flera olika teknikområden samverkar.
* Driva projekt från specifikation till utförande och idriftagning.
* Kommunicera, engagera och motivera personal och kund.
* Kommunicera med tekniska specialister samt kommersiella kontakter med entreprenörer och leverantörer.
* Utföra ekonomisk uppföljning.
* Vidareutveckla kundrelationer och främja merförsäljning.
Din bakgrund
För att lyckas i rollen ser vi att du har god förmåga att bygga förtroendeingivande relationer och drivs av goda samarbeten med kund och kollegor. Du är engagerad och har förmåga att driva flertalet mindre ombyggnadsprojekt på ett strukturerat sätt från början till slut. Även i en vardag med många parallella projekt håller du en struktur och arbetar metodiskt.
* Du har flerårig erfarenhet av projektledarroll inom bygg eller fastighet eller motsvarande.
* Meriterande om du har projektledarutbildning.
* Erfarenhet att jobba med AB och ABT.
* Meriterande med utbildning i BAS P och BAS U.
* Erfarenhet av att sammanställa rapporter, projektekonomi och förhandla kontrakt?
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi erbjuder
* Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
* Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
* Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
* Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
* Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
* Attraktiv förmånsportal
Våra medarbetare är vårt hjärta
* Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
* Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr oss
Ansökan & Kontakt
I denna rekrytering samarbetar Caverion med Jefferson Wells.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Mattias Sahlström, rekryteringskonsult, 070-400 02 51, mattias.sahlstrom@jeffersonwells.se
Sara Bahlenberg, rekryteringskonsult, 070-790 86 26, sara.bahlenberg@jeffersonwells.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "0f5892e9-9b44-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Caverion Kontakt
Sara Bahlenberg sara.bahlenberg@jeffersonwells.se Jobbnummer
9639528