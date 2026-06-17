Projektledare bygg till Luleå, Piteå
Region Norrbotten / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-06-17
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Nu söker vi söker en byggprojektledare till våra byggprojekt i hela regionen med placering i Luleå eller Piteå. Verksamhetsområde Fastigheter är en del av Division Regionstöd, här samlas Region Norrbottens stöd- och servicefunktioner inom HR, ekonomi, IT/MT, inköp och försörjning, Facility Management samt fastigheter. Divisionen har i uppdrag att tillhandahålla kostnadseffektivt och samordnat stöd till Divisioner, avdelningar och medborgare.
Vi söker
Vi söker dig som har en relevant teknisk universitet- eller högskoleexamen alternativt motsvarande utbildning- eller kunskap som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Du har goda språkliga kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt några års erfarenhet av byggprojektledning och vana att driva komplexa byggprojekt genom hela processen. Du är specialiserad inom något av områdena Bygg, VVS, EL, SÖ eller Mark & Anläggning. B- körkort.
Det är meriterande om du har goda IT kunskaper samt dokumenterad kunskap inom entreprenadjuridik, AMA och AB publikationer. Det är även meriterande om du har arbetat inom konsult- och eller entreprenadverksamhet och eller fastighetsbranschen.
Vi söker dig som är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer. Du arbetar strukturerat och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Vidare har du god samarbetsförmåga och trivs i att arbeta tillsammans med andra. Du är flexibel och kan anpassa dig efter förändrade behov i verksamheten.
Det här får du arbeta med
Som projektledare på Region Norrbotten kommer du att arbeta med allt från små till stora komplexa byggprojekt där du kommer att få vara med i hela processen från idé till avlämnande. Du kommer att arbeta i nära samarbete med förvaltare, hyresgäster, vårdsverksamheter, konsulter, entreprenörer och myndigheter. Vidare kommer du att få arbeta med att upprätta interna kalkyler, budget, beslutsunderlag, förfrågningsunderlag samt delta i upphandlingar av entreprenadprojekt och konsulttjänster. I arbetsuppgifterna ingår det även att medverka i interna utvecklingsarbeten för Regionens egna fastigheter.
Det här erbjuder vi dig
En spännande arbetsplats med många specialistområden som leder till bred kunskap och utmanande utveckling
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tjänsten är tillsvidare, heltid. Arbetstid 8-17. Tillträdesdatum snarast. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
9968393