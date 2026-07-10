Projektledare Bygg
Cowi AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-07-10
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Vill du leda samhällsviktiga byggprojekt och samtidigt vara med och utveckla ett starkt team?
Hos COWI får du mer än ett uppdrag, du blir en nyckelperson i vår fortsatta satsning i södra Sverige. Med över 30 års erfarenhet av projekt- och byggledning driver vi projekt som gör verklig skillnad i människors vardag. Inom Project Management Consultancy möts du av en familjär kultur, hög kompetens och stort mandat att påverka, både i projekten och i verksamhetens utveckling. Nu söker vi en erfaren projektledare som vill ta nästa steg tillsammans med oss i centrala Malmö.
På kontoret finns också COWIs andra verksamheter inom husbyggnad, miljö, vatten, energi, industri och samhällsplanering. Totalt är vi cirka 70 personer på kontoret vid Triangelns station.
Välkommen med på resan!
Projektledare bygg
Som projektledare inom bygg erbjuds du frihet under ansvar och en rad omväxlande arbetsuppgifter. Du planerar och lägger upp ditt arbete självständigt och har därmed stora möjligheter att påverka din vardag. I dina uppgifter som projektledare ingår att:
planera och leda egna projekt genom hela byggprocessen
representera COWI genom direktkontakt med kund
samverka med övriga COWI och bygga relationer
Förutom projektledarrollen förväntas du även kunna agera i andra roller, exempelvis som projekterings- och/eller byggledare samt bidra i utveckling av verksamheten i Malmö. Vidare ser vi gärna att du har god förmåga att knyta kontakter och bidra i marknadsarbetet genom att hitta nya affärer och utveckla långsiktiga relationer med kunder.
Din personlighet
COWIs främsta resurs är våra medarbetare med sitt engagemang och sin kompetens. Olika bakgrunder och erfarenheter ser vi som en fördel i alla samarbeten. Vi värdesätter dig som är en relationsbyggare med sociala färdigheter i din roll som projektledare. Du har ett driv att utveckla dig själv och en förmåga att motivera och engagera andra människor i ditt team.
För att lyckas i rollen är du en fena på att strukturera ditt arbete och hålla ordning samt hög kvalitet i dina projekt. Du har erfarenhet av att leda andra människor i projekt, du är lyhörd och mån om att skapa goda relationer samtidigt som du har en affärsmässighet.
Erfarenhet och kvalifikationer
Som projektledare hos oss har du ett stort ansvar för att driva våra uppdrag framåt. Du har ett intresse för hållbarhetsfrågor samt för den tekniska och digitala utvecklingen inom bygg. Du är affärsmässig och ser till att våra kunders förväntningar överträffas och det tror vi att du gör genom att ha:
en civil-/högskoleingenjörsexamen eller annan eftergymnasial byggteknisk utbildning
arbetat i minst 8 år som projekt- eller projekteringsledare i byggprojekt (som byggherre eller konsult)
genomfört minst ett byggprojekt på minst 50 Mkr under de senaste tre åren som projekt- eller projekteringsledare
ett stort nätverk i byggbranschen
Meriterande kvalifikationer
Vi ser vissa nyckelkvalifikationer som extra meriterande och vi tror att du kommer passa extra bra för denna tjänst genom att ha någon eller några av följande kvalifikationer:
erfarenhet av komplexa eller installationstäta ombyggnationer
certifierad projektledare (PMP, Prince2, IPMA eller motsvarande)
certifierad KA
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett utmanande, intressant och framför allt inspirerande arbete i en öppen och familjär gemenskap med COWIs omfattande resurser och nätverk i ryggen. Vi värnar om att våra anställda ska trivas och ha en god balans i tillvaron. Du kommer vara med om att utveckla vår svenska avdelning inom projektledning och ges möjlighet att samverka med våra kollegor både på nationell och på internationell nivå. COWI är en stor internationell koncern som ger dig personliga utvecklingsmöjligheter.
Är du intresserad?
Då är du varmt välkommen med din ansökan i form av ett CV, gärna kompletterat med projektreferenser från de senaste 5 åren. Sista dag för ansökan är 30 augusti. Under semesterperioden v 28-33 kommer urvalsarbete och intervjuer att pausas, men återupptas i mitten av augusti. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta gruppchef Tomas Persson 0733-00 24 65/tmps@cowi.com
fr o m 17 augusti. Frågor om processen besvaras av rekryteringspartner Sarah Wallentin, 010 - 850 11 41/srwa@cowi.com
fr o m 10 augusti. Observera att vi p g a GDPR inte får ta emot ansökningar via epost. Varmt välkommen med din ansökan via länken.
Mer om oss
Project Management Consultancy är en projekt- och byggledningsavdelning i Stockholm och Malmö. Vår affärsidé är att leverera ett komplett utbud av integrerade projektledningstjänster, från idé och analys till genomförande och förvaltningsfas. Vi vill erbjuda våra kunder personligt engagemang genom kvalificerade medarbetare inom projekt-/byggledning och Construction Management (CM). Våra projekt omfattar främst ny- och ombyggnationer inom hus- och industribyggnad, där vi har uppdrag som avser bland annat bostäder, handel, kontor, vård, skolor, industri, sporthallar och kulturbyggnader.
#LI-Hybrid #LI-SRWA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cowi AB
(org.nr 556204-9501)
Pildammsvägen 6b (visa karta
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211 46 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9999793