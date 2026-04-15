Projektledare bygg
2026-04-15
Frank.
Vi har byggt vår verksamhet på projektstyrning. Hos oss är det inte en stödfunktion, det är vår kärnverksamhet.
Vi arbetar med kvalificerade projekt inom privat och offentlig sektor och har en välfylld projektportfölj och söker därför engagerade projektledare som vill utveckla Frank tillsammans med oss. Hos oss finns även roller som projekteringsledare, byggledare, miljösamordnare, installationsledare och installationssamordnare.
Vårt koncernspråk är svenska och vi är verksamma i Stockholmsområdet. För denna roll söker vi inte underkonsulter.
Vad erbjuder vi dig?
Som projektledare hos oss arbetar du nära beställaren och driver byggprojekt från tidiga skeden till färdigställande. Du får en central roll i projekten och ansvarar för att leverera enligt uppsatta mål gällande tid, kostnad och kvalitet.
Möjlighet att forma ditt arbete och påverka din egen och företagets utveckling.
Kontinuerlig kompetensutveckling och stöd för att möta nya utmaningar.
Projekt som verkligen gör skillnad - för våra kunder, för samhället och för klimatet.
Ett team som värdesätter engagemang, driv, nyfikenhet och en stark laganda.
Driva varierande projekt, från mindre lokalanpassningar till större nyproduktion.
Arbeta med professionella beställare i både offentlig och privat sektor.
Ett attraktivt förmånspaket med bl a vinstdelning och bra pensionsavsättningar.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
• Leda och styra byggprojekt genom hela eller delar av processen -Ansvara för tidplan, budget och uppföljning -Samordna entreprenörer, konsulter och beställare -Genomför ekonomi- och byggmöten samt säkerställa framdrift i projekten -Hantera ekonomi, bygg- och installationstekniska frågor -Säkerställa att projekt uppfyller krav enligt lagar, avtal och beställarens mål
En stor del av våra uppdrag är säkerhetsklassade vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras i samband med anställning.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom bygg eller motsvarande och som har erfarenhet av projektledning inom bygg- och fastighetsbranschen. Du har med fördel arbetat på konsult- eller beställarsidan och är van vid att driva projekt med flera intressenter. Du förstår både projektets och kundens affär och har förmågan att fatta beslut som driver projekten i rätt riktning.
