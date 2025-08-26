Projektledare Bygg
Västfastigheter Bygg och förvaltning, enhet Skaraborg (SkaS), ansvarar för byggprojekten och förvaltningen av våra fyra sjukhusfastigheter i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad.
Vi tar fram förvaltnings- och projektplaner på kort och lång sikt för fastigheterna samt planerar och genomför ny- och ombyggnadsprojekt. Vi håller en nära dialog med verksamheterna i våra lokaler för att säkerställa optimal nytta för både personal och patienter. Enheten består av ett tjugotal projektledare, fastighetsförvaltare och tekniska förvaltare som tillsammans ansvarar för förvaltning och utveckling av sjukhusfastigheterna. Nu söker vi ytterligare en engagerad och erfaren projektledare som vill vara med och driva våra spännande projekt framåt!Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare agerar du som byggherre- och beställarombud. Du kommer att ansvara för projektets alla skeden, från förstudie till upphandling och genomförande. Du kommer att ta fram kalkyler, projektera och driva projekten inom fastställd budget, tidplan och innehåll. Projekten varierar i storlek och komplexitet.
Du ansvarar även för upphandling och avrop av erforderliga konsulter och entreprenörer samt säkerställer deras leveranser. Ditt ansvarsområde inkluderar uppföljning av projektens mål gällande resultat, budget, tid, kvalitet samt energi och miljö.
En viktig del av din roll är att upprätthålla och säkerställa en god kunddialog. Du rapporterar till projektägaren och projektens styrgrupper, och samverkar med arbetsgrupper bestående av både de som ska verka i våra byggnader och specialister i branschen.
Du utgår från vårt aktivitetsbaserade kontor på Regionens Hus i Skövde. Eftersom projekten delvis drivs från våra projektkontor på sjukhustomterna runtom i regionen, kommer din arbetsdag variera beroende på projektens behov. Resor ingår därmed i tjänsten, där det är möjligt använder vi kollektivtrafik vid resande.Kvalifikationer
Du är utbildad civil- eller högskoleingenjör inom samhällsbyggnad alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att självständigt upphandla och leda byggprojekt som omfattar budgetansvar, ekonomisk styrning och uppföljning. Förhandlingsvana och god kunddialog är områden du behärskar.
Det är meriterande om du har goda kunskaper i entreprenadjuridik och har erfarenhet av att upphandla i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).
Du besitter en förmåga att kommunicera väl i tal och skrift, och trivs med att samarbeta med människor du också gärna delar med dig av din kunskap till. Vi söker dig med ett driv och som trivs med att ha mycket ansvar samt förstår vikten av att alltid ha med dig helhetsperspektivet. Du är självgående och har lätt för att organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare har du en god förmåga att fatta snabba beslut och agera utifrån detta.
Du innehar B-körkort.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella för en första intervju. Första intervjuerna är planerade till 23 och 26 september, så gör gärna en markering i kalendern redan nu. I rekryteringsprocessen används personlighets- och färdighetstest i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mattias Lundkvist på telefonnummer 0700206511. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Varmt välkommen med din ansökan senast 14 september!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
