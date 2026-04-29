Projektledare Best
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Örebro Visa alla byggjobb i Örebro
2026-04-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Örebro
, Kumla
, Arboga
, Nacka
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vi söker en Projektledare BEST för etappen Hallsberg-Stenkumla inom programmet Hallsberg-Degerön till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag med stationeringsort i Örebro eller Hallsberg.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen avser projektledning inom BEST för Trafikverkets projekt Hallsberg-Stenkumla inom program Hallsberg-Degerön. Konsulten fungerar som resursförstärkning i beställarens projektorganisation och ansvarar för ledning, samordning och uppföljning inom entreprenadverksamheten. Arbetet bedrivs i projektform i nära samverkan med interna specialister, entreprenörer och externa aktörer, med ansvar för planering, produktion, ekonomi och kommunikation.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Fungera som projektledare för Entreprenad 4, BEST samt delprojektledare produktion för BEST-blocket entreprenad 3 (Mark, broar, tunnel)
Medverka i planering och tillföra produktionserfarenheter samt identifiera problemområden och ta fram beslutsunderlag i produktionstekniska frågor
Svara för projektets kostnads- och tidsstyrning i samverkan med projektledare/projektchef
Följa upp projektets riskarbete
Medverka i projektets upphandlingar i samråd med projektledare/projektchef och upphandlingsfunktion
Delta i och leda relevanta möten inom ansvarsområdet
Upprätta prognoser i samråd med projektledare/projektchef
Ha kontakter med kringboende, näringsidkare och allmänhet på uppdrag av projektledare/projektchef
Följa upp entreprenörens kontraktsvillkor med stöd av byggplatsuppföljning (BPU)
Vara projektets kontaktperson mot entreprenören
Bistå i tekniska och ekonomiska entreprenadfrågor
Utföra ekonomisk reglering, fakturering samt hantera ändrings- och tilläggsarbeten med underlag från BPU i samverkan med projektledare/projektchef
Delta vid besiktningar
Samordna programmets arbete med tider i spår
Representera projektet i media, gentemot allmänhet, myndigheter/kommun samt internt inom Trafikverket
Krav (OBS, obligatoriska)
Ansvarat för BEST-produktionen i ett nybyggnadsprojekt i trafikerat spårområde, antingen som projektledare/delprojektledare på beställarsidan (Trafikverket eller liknande) eller som projektchef/platschef på entreprenörsidan. Minst 3 års sammanlagd erfarenhet under de senaste 10 åren. Kontraktssumman för BEST-andelen i åberopat/åberopade referensprojekt ska vara minst 50 miljoner vardera.
Arbetat som projektledare/delprojektledare vid framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för ny- eller ombyggnad av järnväg.
Genomgått utbildning "Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/U".
Inneha B-körkort
Genomfört medieträning
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Du är självgående och tar ansvar för din uppgift , har god samarbetsförmåga och är lyhörd. samt har ett starkt ledarskap med klar riktning och tydliga mål.
Du har förmåga att kommunicera och upprätthålla en bra dialog med myndigheter, konsulter och leverantörer i långsiktiga relationer.
Du har som projektledare eller platschef erfarenhet av leda en utförandeentreprenad över 100 mnkr.
Du har ansvarat för planeringen av, och ansökan om, ett projekts "tider i spår"
Du har god insikt och förståelse för hur Hallsbergs rangerbangården är uppbyggd. (= har projekteratn ombyggnad, varit entreprenör för ombyggnad eller arbetat med drift av rangerbangården)
Intyg på gällande Trafikverkets utbildning BASÄSKYDD eller BASÄTSM
Trafikverksgemensam miljöutbildning
Trafikverksgemensam miljöutbildning- Workshop
Byggherrens arbetsmiljöansvar
Systematiskt arbetsmiljöarbete A
Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem och säkerhetsstyrning, järnväg.
Säkerhetsstyrningssystem, från teori till praktik.
Innehavaransvar enligt elsäkerhetslagen (BEBYGGEL) Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7657080-1973592". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Orebro Centralstation (visa karta
)
703 39 OREBRO Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9882854