Projektledare
2026-04-15
Projektledare inom bostadsutveckling - Stockholm
Vi hjälper nu vår kund att hitta en driven och affärsmässig projektledare som vill vara med och skapa nya bostäder i attraktiva lägen i Stockholm.
Om rollen
Som projektledare får du en central och självständig roll där du ansvarar för hela projektets genomförande - från bygglov till färdig bostad. Projekten handlar främst om att utveckla råvindar och lokaler till moderna bostäder i bostadsrättsföreningar, ofta i Stockholms innerstad.
Du kommer bland annat att:
Driva och leda egna projekt genom hela processen
Upphandla entreprenörer och ta fram förfrågningsunderlag
Upprätta kontrakt enligt gällande administrativa föreskrifter
Ansvara för tidplaner, betalplaner och projektets genomförande
Följa upp budget, prognoser och utfall
Säkerställa att projekten håller tid, kvalitet och kostnad
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, där du samarbetar med exempelvis entreprenörer, konsulter, fastighetsmäklare, bostadsrättsföreningar, myndigheter och slutkunder.
Tjänsten är på heltid med placering centralt i Stockholm.
Om vår kund
Vår kund är ett väletablerat bolag med entreprenörsanda och starkt fokus på kvalitet och långsiktiga relationer. Här möts du av en jordnära kultur, engagerade kollegor och en arbetsplats där trivsel och samarbete står i centrum.
Bolaget erbjuder en dynamisk miljö med spännande projekt och goda möjligheter att påverka och utvecklas i din roll.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom bostadsutveckling
Erfarenhet av ROT-projekt
Vana av både projektering och produktion (meriterande)
Erfarenhet av upphandling och inköp
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Erfarenhet av budget- och kostnadsansvar
God kunskap om lagar, regler och myndighetskrav inom bostadsproduktion
Som person
För att lyckas i rollen är du:
Driven, engagerad och affärsmässig
Strukturerad och noggrann
Självständig och trygg i att fatta beslut
Van att hantera flera parallella projekt
Bekväm med att ställa krav och driva processer framåt
Du trivs i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik och där samarbete är en självklar del av framgången.
Vill du ta nästa steg i din karriär som projektledare?Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
172 65 STOCKHOLM
