Projektledare
2026-03-27
Visste du att Sveriges största varv för fartygsreparationer och ombyggnad finns i Landskrona? Hit kommer fartyg från hela världen, främst norra Europa, för att få ta del av vårt förstklassiga arbete, och du kan bli en viktig del av vår projektbaserade leverans. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med fokus på problemlösning och hög servicenivå. Hos oss blir du en del av ett engagerat team på cirka 100 medarbetare, som sträcker sig från projektledning till produktion.
Vi söker en erfaren, engagerad och resultatinriktad projektledare, som vill vara med att leda och utveckla Oresund DryDocks verksamhet.
I rollen som projektledare
Projektledarens huvudansvar är att planera, organisera och följa upp projekten med fokus på kostnader, tid och kvalitet. Dina förmän planerar och leder arbetet och rapporterar dagligen till dig som projektledare. Som projektledare behöver du anpassa dig till varje projekts krav, vara uppdaterad om vad som händer i projektet - både de tekniska och de ekonomiska. Det är av stor vikt att hålla kunden uppdaterad om projektets framsteg, vilket ofta efterfrågas dagligen från kunden. Projekten är normalt schemalagda en till två veckor på varvet.Publiceringsdatum2026-03-27Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av att driva kundprojekt med en omsättning på 5-10 MSEK.
Erfarenhet från fartygsreparationer
Mariningenjör / Civilingenjör med maskinteknik / Skeppsarkitekt
Mycket bra svenska och engelska i både tal och skrift
God vana av Outlook, Word, Excel och Microsoft Project
Körkort B
Cad-kunskap är eftertraktatDina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du är:
En god ledare
Lösningsorienterad
Resultatorienterad
Social och god förmåga att skapa kontakter
Bra administratör
Ödmjuk
Vi erbjuder
På Oresund DryDocks kommer du snabbt att bli en del av teamet. Vi erbjuder ett omväxlande arbete, med korta beslutsvägar, i en internationellt spännande bransch och i en lättsam och inspirerande miljö. Företaget består av en härlig blandning av människor från hela världen som är mycket kompetenta inom sina specialområden.
Hos oss är alla lika viktiga och högt värderade. Vi hjälper varandra och bidrar till att Oresund DryDocks är en spännande och utvecklande arbetsplats. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. Du kommer att kunna påverka ditt arbete i både stort och smått.
Varje dag ställs vi inför nya möjligheter och utmaningar. Du behöver vara på plats på varvet och vi förväntar oss att du stöttar och bygger förtroende hos kunder, underleverantörer och bland dina kollegor.
Läs gärna mer om oss här: www.oddab.eu
Varmt välkommen med Din ansökan.
genom att du laddar upp ditt CV, alternativt med din LinkedIn URL.
Urval sker löpande. Tillträde snarast.
Vi genomför bakgrundskontroll innan anställning.
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Jonas Bessing på 0736-264750.
Ansök redan idag för att bli en del av vårt framgångsrika team på Oresund DryDocks. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oresund Drydocks AB
