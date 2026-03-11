Projektledare
Vill du vara en del av Team Thomas®?Vi är Team Thomas, ett engagerat gäng som stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Thomas Betong är ett familjeägt bolag med framåtanda, gemenskap och långsiktighet. Vi har arbetat med betong sedan 1955, och jobbar än idag med att utveckla nya hållbara lösningar åt våra kunder. Vi är ett starkt team med stor teknisk kunskap och lång erfarenhet. Vår ambition är att uppfattas som bäst i branschen som Specialisterna på betong.
Inom vårt affärsområde Prefab arbetar vi med prefabricerade betongelement. Vi har ett utbud som sträcker sig från basprodukter till unika lösningar, helt anpassade efter kundens behov. Som bolag har vi som mission att vara närmast kunderna och att tillsammans aktivit bidra till att bygga ett hållbart samhälle.
Rollen som Projektledare hos oss
Som projektledare driver du projekten framåt och håller ihop helheten - från tidiga skeden till sista leverans. Du planerar, samordnar och följer upp projekteringen tillsammans med säljare och produktion och säkerställer att projektets mål nås vad gäller kvalitet, tid och ekonomi.
Det som gör rollen särskilt utvecklande är kombinationen av ledarskap, teknik och affär. Du arbetar nära både kunder och fabriker, påverkar lösningar i ett tidigt skede och ser hur idéer faktiskt blir till byggda projekt.
Tjänsten passar dig som tycker det är stimulerande att:
• leda team och skapa framdrift i komplexa projekt
• hitta smarta tekniska lösningar tillsammans med andra specialister
• ta ansvar för helheten - inte bara en enskild beräkning eller ritning
• arbeta nära kund och vara med och påverka projektets riktning
Det är en roll för dig som uppskattar variation, ansvar och möjligheten att göra verklig skillnad i varje projekt.
Du blir en i gänget på Designavdelningen som består av ett 20-tal projektledare och konstruktörer. Avdelningen har sin bas i Göteborg och Stockholm (vid Centralstationen). Vi har också ett nära och bra samarbete med ett professionellt team av konsulter i Indien. Vi arbetar på plats på kontoret i huvudsak och söker någon som trivs med det.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Aktivt och nära samarbete med kunder ute på plats
• Projektleda och driva projekt med externa aktörer, både i Sverige och utomlands, med fokus på kvalitet, tid och kostnad
• Samordna internt med försäljning och produktion
• Följa upp leveranser och hantera kundsynpunkter.
• Kontroll av konstruktionshandlingar framtagna av extern part.
• Uppföljning av order och sälja in Thomas Betong som partner i nya projekt.
Profil på dig vi söker
• En positiv och kommunikativ person som vill inspirera och bidra till riktigt lyckade samarbeten mellan oss, våra konsulter och våra kunder
• Minst 5 års erfarenhet projektledning av byggprojekt eller annan roll som ger liknande erfarenhet
• Meriterande är tidigare erfarenhet från praktiskt arbete på byggarbetsplats
• Meriterande är erfarenhet som statiker inom byggbranschen, gärna inom området prefabricerade betongkonstruktioner
• Förmåga att analysera juridisk text och meriterande med förståelse för viss entreprenadjuridik
• Byggingenjör, utbildning från relevant yrkeshögskola, eller motsvarande erfarenhet
• Talar och skriver svenska och engelska utan hinder.
• B-körkort så att du självständigt kan ta dig till projektmöten hos kund
Vi intervjuar löpande och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Vi är tacksamma om du kort kan besvara frågorna i ansökningsformuläret så vi får en likvärdig summering av erfarenheten som efterfrågas av alla sökanden.
I Team Thomas gillar vi olika och vill varmt välkomna en stor mångfald i teamet.
Om Thomas Betong
Thomas Betong är ett svenskt företag med över 70 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till allt från bostäder och skolor till infrastruktur och industri. Betong tillverkas i 39 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från fyra fabriker runtom i Sverige.
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en dynamisk organisation där vi tillsammans bidrar aktivt till ett hållbart samhällsbyggande.
Det är vår kultur och expertis inom betong som gör oss unika. Vi i Team Thomas bryr oss om varandra och agerar för våra kunders, kollegors och vårt företags bästa. Vi stöttar varandra och har roligt tillsammans. Tillsammans är vi Specialisterna på betong!
Thomas Betong ingår i svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen.www.thomasbetong.se Ersättning
