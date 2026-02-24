Projektledare
Malte är marknadsledande i Skandinavien inom nyckelfärdiga och skräddarsydda ovanjordslösningar för bränsle- och fordonstvättsystem. Familjeföretaget grundades 1909 och drivs nu av den femte generationen. Våra system tillverkas i egen produktionsanläggning i Halmstad. Utvecklingen bygger på vår gedigna kunskap om bränsle och miljö, kombinerat med innovation och ingenjörskunnande. Med stort fokus på kundanpassning och helhetslösningar bygger vi starka och pålitliga kundrelationer. För mer information om företaget se: www.maltegroup.se
Malte expanderar och söker ytterligare en driven Projektledare
Letar du efter en spännande och utmanande projektledarroll i ett innovativt företag med Skandinavien som arbetsplats?
Som projektledare hos Malte driver du bygg- och anläggningsprojekt från start till mål. Du ansvarar för planering, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö och leder både interna team och externa entreprenörer. Vissa projekt är säkerhetsklassade, vilket gör rollen extra ansvarsfull och spännande.
Ditt uppdrag
Driva projekt med fokus på tid, kostnad och kvalitet
Ansvara för budget, prognoser och tidplaner
Leda projektmöten och samordna alla involverade parter
Arbetsleda personal på plats och säkerställa god arbetsmiljö
Utveckla arbetssätt och bidra till effektivare produktion
Rollen innebär många kontaktytor och resor. När du inte är ute på projekten arbetar du från vårt kontor i Halmstad och rapporterar till försäljningschefen.
Har 3-5 års erfarenhet av projektledning inom bygg/anläggning
Är trygg i att leda entreprenader och följa upp ekonomi
Har god kunskap om byggprocesser, arbetsmiljö och regelverk
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har byggteknisk utbildning (högskoleutbildning är meriterande)
Vem är du?
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och en trygg ledare som får saker att hända. Du gillar ansvar, samarbete och att leverera kvalitet även när tempot är högt.
Vi erbjuder
En utvecklande projektledarroll i ett innovativt och växande företag där kvalitet, samarbete och långsiktiga relationer står i fokus.
I denna rekrytering samarbetar Malte Group med Nilsson & Mossberger. Frågor kring tjänsten besvaras av eller Andreas Nilsson 0701-460 391 och Carin Mossberger 0701-460 390. Urval sker löpande, vi ser fram emot din ansökan snarast.
Redo för nästa utmaning? Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
