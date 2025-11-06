Projektledare
Projektledare inom Master Data Management (MDM)
Rollbeskrivning
Vi söker en senior projektledare som driver ett implementationsprojekt inom Master Data Management. Uppdraget omfattar kartläggning av masterdatadomäner, upphandling av MDM-lösning samt genomförande av en avgränsad del av vald datadomän. Omfattning: 50%. Arbetssätt: hybrid.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp projekt enligt beslutad roadmap och budget.
Driva kartläggning av masterdatadomäner, datakällor, ägarskap och dataflöden.
Genomföra upphandling/utvärdering av MDM-plattform i nära samarbete med verksamhet och IT.
Säkerställa kravhantering, prioritering och spårbarhet från behov till leverans.
Koordinera integrationer, datamodellering, datamigrering och datakvalitetsregler.
Etablera styrning, processer och roller för masterdataförvaltning.
Leda workshops och projektmöten samt rapportera status, risker och beslut till styrgrupp.
Förbereda överlämning till förvaltning och definiera mätetal för datakvalitet.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av projektledning inom IT med fokus på masterdata/datakvalitet (MDM).
Erfarenhet av implementation av systemstöd.
Förmåga att regelbundet närvara på plats vid projektmöten och workshops i Göteborg.
Stark kommunikativ förmåga och vana att leda tvärfunktionella intressenter.
Minst två referensuppdrag som styrker relevant MDM-erfarenhet ska kunna bifogas.
Meriterande
Erfarenhet av upphandling och införande av MDM-plattformar och relaterade verktyg.
Praktisk erfarenhet av datamodellering, datakataloger, datastyrning och datakvalitetsramverk.
Leveransvana i större och komplexa IT-miljöer med flera käll- och målsystem.
Kännedom om integrationsmönster och API:er i hybridmoln.
Certifieringar inom projektledning eller data management.
Start/Längd
Start: 2025-12-01
Längd: till och med 2026-12-31 (option 12 månader)
Plats
Göteborg (hybrid)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
