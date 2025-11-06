Projektledare
Tyresö Bostäder är ett kommunalt bostadsbolag som äger och förvaltar nära 3 500 hyresrätter och lokaler. Vi är en del av Sveriges Allmännytta och erbjuder ett varierat boende - ungdomslägenheter, familjeboenden, seniorlägenheter och trygghetsboenden samt lokaler för det lokala närings- och föreningslivet. Våra fastigheter ska erbjuda bostäder för många år framåt, därför förvaltar och underhåller vi våra byggnader och mark långsiktigt, med människor och miljö i åtanke. Vi arbetar för ett tryggt, trivsamt och inkluderande samhälle och vill bidra till en ökad biologisk mångfald. Vi verkar aktivt för att bli mer energieffektiva och minska vår klimatpåverkan.
Om Tyresö Bostäder och våra värderingar
Tyresö Bostäder är en verksamhet för alla som vill bidra till samhället genom vårt allmännyttiga uppdrag och vår organisation speglar det samhälle vi verkar i. Vi erbjuder en utvecklande arbetsplats där vi värdesätter jämställdhet, inkluderande och mångfald. Hos oss finns möjligheten att påverka, bidra och utvecklas i sin roll. Vi erbjuder schyssta villkor, en bra arbetsmiljö och möjlighet till balans i livet. Vi värdesätter dialog, lyhördhet och ett gott samarbete. Tillsammans skapar vi en kultur och verksamhet där vi trivs och känner oss välkomna.
Om rollen som senior projektledare
Tyresö Bostäder söker nu en projektledare (ROT) med gedigen erfarenhet av att driva bostadsprojekt inom ombyggnad. Vi söker dig som är en lagspelare, affärsmässig, prestigelös och trygg med en strategisk förmåga. Du har ett stort fokus på hur du tillsammans med dina kollegor kan skapa värde och kvalitet, både för hyresgästerna och utvecklingen av det gemensamma fastighetsbeståndet.
Tyresö Bostäder står inför en utveckling av vårt bestånd och vi planerar både för omfattande ombyggnationer och för nybyggnadsprojekt. Som projektledare för ombyggnad är du med och driver våra ombyggnads- och underhållsprojekt. I rollen har du ett helhetsansvar från projektidé, projektering och genomförande till överlämning av underhålls- och ombyggnadsprojekt. Du samarbetar tätt med våra förvaltare och med hyresgäster, entreprenörer, konsulter, kommun och myndigheter.
I ditt ansvar ingår:
Ansvarig projektledare med ekonomiskt ansvar för större byggprojekt från start till färdigställande.
Att ansvara för genomförande av projektet.
Att tillsammans med inköpsavdelningen genomföra förfrågan och upphandling av entreprenader.
Att lämplig organisation tas fram i respektive projekt.
Att självständigt upprätta och behålla relationer med entreprenörer, kommuner och andra intressenter.
Rapportering av projektstatus och måluppfyllelse.
Delta i utveckling av processer, rutiner och metoder för styrning och uppföljning av enhetens projekt.
Att tillsammans med vår kommunikationsavdelning på ett enkelt och tydligt sätt kommunicera i projektet till berörda parter (såsom hyresgäster, lokalhyresgäster och andra intressenter).
Genomföra en tydlig överlämning till förvaltningen efter färdigt och slutfört projekt.
Bakgrund/krav
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet från byggbranschen. Du behärskar projektets olika faser och har erfarenhet från att ha arbetat med tidiga skeden, inte minst med samrådsprocesser med hyresgäster. Vi tror att du har arbetat som projektledare några år och har god erfarenhet från att projektleda stora och komplicerade projekt.
Du har goda kunskaper i bygglagstiftning, entreprenadjuridik och branschregler samt kunskaper om LOU och material- och entreprenadupphandling. Tidigare erfarenhet från offentliga verksamheter är meriterande.
Vi söker dig som har civil-/högskoleingenjörsexamen eller annan byggteknisk utbildning, alternativt har tillgodogjort dig motsvarande kunskaper genom en lång arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av ansvar för ekonomi och ekonomisk rapportering och är en strukturerad administratör med vana att ta fram underlag inför beslut. Du förstår vikten av kommunikation och har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Körkort (lägst behörighet B) är ett krav. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
