Projektledare
Norén & Lindholm AB / Byggjobb / Västerås Visa alla byggjobb i Västerås
2025-09-15
Projektledare till J.B Smide AB
Vi söker en erfaren och driven projektledare som vill vara med och leda våra byggprojekt - från första idé till färdig leverans. I denna roll får du arbeta nära både kunder och produktion, med ansvar för att projekten genomförs enligt plan, håller budget och uppfyller högt ställda kvalitetskrav.
Som projektledare hos oss har du en central roll där du driver projektens alla faser - från planering och uppstart till uppföljning och avslut. Du samordnar projektets olika aktörer, har kontakt med kunder och leverantörer, och ser till att alla delar rör sig framåt enligt tidsplan. Även om du inte själv kommer att kalkylera i detalj, bör du vara insatt i kalkylskedet och förstå projektets ekonomiska ramar.
Det ingår också att säkerställa att rätt material finns på plats, driva upphandlingar av underentreprenörer och leverantörer, samt stötta i dokumentation och rapportering till beställare. Du ansvarar till viss del även för arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter i projekten, vilket innefattar att genomföra riskanalyser och hantera avvikelser på ett professionellt sätt.
För att lyckas i rollen som projektledare ser vi att du har tidigare erfarenhet som projektledare inom byggsektorn, gärna med inriktning mot stålkonstruktioner. Du har god kännedom om byggnormer och standarder inom stål, och du behärskar ritningsläsning. B-körkort är ett krav, liksom god datorkunskap och förmåga att uttrycka dig väl i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och flexibel. Du har lätt för att hålla många bollar i luften samtidigt, utan att tappa noggrannheten. Du har en god kommunikativ förmåga, trivs i en ledande roll och är duktig på att skapa ordning och tydlighet - både i projekten och i relationer med andra.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där hantverk, kvalitet och yrkesstolthet står i centrum. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med korta beslutsvägar, där du som projektledare får ett stort ansvar och goda möjligheter att påverka.
Välkommen till J.B Smide AB - där vi bygger med stål, struktur och stolthet.
Vill du veta mer? Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan snarast. Urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Anders hos Norén & Lindholm på 070-77 88 743 eller anders@norenlindholm.se
Vi gör allt vi kan för att främja en fördomsfri rekryteringsprocess och inkluderar därför tester som en del av urvalsarbetet. Vi eftersträvar och jobbar aktivt med att främja mångfald, vi välkomnar alla sökanden då olikheter är för oss en viktig styrka
