Projektledare
2025-09-08
Vi söker dig som vill arbeta i centrum för universitetets lokalförsörjning med lokalprojekt i olika storlek och till stöd för universitetets forskning och utbildning.
Vår målsättning är att universitetet ska ha ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Tjänsten är placerad vid Lokalprojektenheten på Byggnadsavdelningen och du kommer att rapportera till enhetschefen.
Byggnadsavdelningen vid Uppsala universitet utgör en avdelning inom universitetsförvaltningen och ansvarar för att hålla institutioner och andra enheter med ändamålsenliga lokaler samt ansvarar för universitetets långsiktiga lokalförsörjning.
Lokalprojektenheten består i dagsläget av fem projektledare som leder både stora och mindre lokalprojekt och anpassningar inom universitetets lokaler. Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar projektledning för lokalprojekt såsom programutredningar i tidiga skeden, samordning av frågor som rör till exempel arbetsmiljö, tillgänglighet och säkerhet samt samverkan med fastighetsägare i planering och genomförande av ombyggnationer. I arbetet ingår även budgetering och upphandling av bl a inredning, flyttplanering m.m samt ekonomisk uppföljning. Projekten kan även innefatta förslag till lokaloptimering.
Arbetet ställer stora krav på förmåga att samordna olika behov och åtgärder både inom universitet och gentemot andra parter. Du kommer att ha många kontakter med forskare, studenter, fastighetsägare, myndigheter och konsulter. Du kommer att utreda konsekvenser av olika lokalförsörjningslösningar och presentera dessa på ett klart och pedagogiskt sätt för beslutsfattare på olika nivåer. Arbetet är självständigt men kräver ett gott samarbete med medverkande parter.
Kvalifikationskrav
Du har relevant akademisk utbildning inom arkitektur, bygg/fastighet, projektledning eller har motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av projektledning av lokalförändringar, byggprojekt och planering av lokaler. Du har kunskap om tillgänglighetsfrågor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du är strukturerad, självgående, kommunikativ och resultatorienterad. Du har god erfarenhet av att arbeta både självständigt och i grupp. Arbetet kräver att du behärskar ett korrekt och tydligt skriftspråk i framförallt svenska.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper om lokalplanering, kompetens inom arkitektur eller byggnadstekniskt område, erfarenhet av upphandlingar enligt LOU. Erfarenhet av att arbeta inom högskolesektorn, statlig verksamhet eller en komplex organisation är en fördel.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektchef Annamaria Hartvik, 070-425 05 75, annamaria.hartvik@uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2025, UFV-PA 2025/2685.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
