Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med ca 10 700 hyresbostäder och 150 anställda. Vi arbetar för att vara landets mest kundorienterade företag med ledorden nära-engagerade-pålitliga. Botkyrkabyggen arbetar för att skapa inkluderande arbetsplatser, en ökad mångfald, en jämn könsfördelning av kvinnor och män i olika åldrar och med spridning i etnisk bakgrund hos personalen. Vi strävar efter att skapa blandade arbetslag på alla nivåer och inom alla yrkeskategorier, vårt ledord är hållbarhet.
Botkyrkabyggen söker en projektledare för skadeärenden. Som projektledare har du en koordinerande roll där kunskap om mikroorganismer, fuktmekanik, byggteknik och mätmetoder är central. Du ansvarar för att säkerställa och genomföra effektiva åtgärder med fokus på hållbarhet och miljö. Eftersom många av våra fastigheter är byggda under miljonprogrammen är det en fördel om du har kännedom om vanligt förekommande skaderisker i 70-talshus. I rollen som projektledare ansvarar du för att självständigt planera, leda och följa upp skadeärenden från start till mål. Tjänsten är placerad på vår fastighetsutvecklingsavdelning, med placering på vårt huvudkontor i Tumba. Du rapporterar till fastighetsutvecklingschefen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som projektledare för skadeärenden leder och hanterar du hela processen - från initial utredning till slutbesiktning. Du ansvarar för att projekten genomförs enligt uppsatta tidsramar, budget och kvalitetskrav. Dina arbetsuppgifter innefattar att utreda skadornas omfattning och orsaker samt att föreslå och planera lämpliga åtgärder. Du ansvarar även för all kommunikation med hyresgäster och ser till att deras vardag påverkas så lite som möjligt under arbetets gång. Vid behov beräknar du och tar fram underlag för eventuell hyresreduktion. Du anmäler även skador till försäkringsbolag, följer upp skadeärenden och planerar eventuella åtgärder löpande.Publiceringsdatum2025-09-04Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot bygg och fastighet. För att lyckas i rollen har du goda kunskaper inom bygg- och fuktteknik samt kännedom om byggarbetsmiljösamordning (BAS-P/U). B-körkort är ett krav. Som person är du självgående, driven och kvalitetsmedveten. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt en strukturerad helhetssyn som omfattar teknik, ekonomi och miljö. Det är meriterande om du har godkänd tentamen i fukt- och överlåtelsebesiktning från SBR samt erfarenhet av kontroll och utredning av fukt- och mögelskador.Övrig information
