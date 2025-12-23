Projektledare - Nivå 3
2025-12-23
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Projektledare - Nivå 3 hos var kund.
Om uppdraget
Familjebostäder genomför under 2025 ett verksamhetsnära förändringsprojekt kopplat till konsolideringen av IT-miljön till Göteborgs Stads gemensamma plattform.
Ett separat tekniskt projekt ansvarar för inventering, testning och teknisk migrering av IT-miljön.
Detta uppdrag avser projektledning av Familjebostäders interna förändringsarbete, med fokus på nya arbetssätt, kommunikation och användarstöd inför och i samband med konsolideringen.
En central del av uppdraget är att stödja verksamheten och samtliga medarbetare i förberedelserna inför övergången, inklusive förändringar kopplade till nya datorer, arbete i Microsoft 365 samt förändrade arbetssätt för dokumenthantering.
Projektledaren ansvarar för att planera, leda och samordna förändringsprojektet enligt fastställt projektdirektiv, samt säkerställa att verksamheten är förberedd, informerad och redo inför konsolideringen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Projektledaren ska, i nära samverkan med projektägare, kommunikatör och det tekniska konsolideringsprojektet:
• Planera och leda projektets aktiviteter enligt fastställt projektdirektiv.
• Ta fram och följa upp projektplan och aktivitetsplan.
• Ta fram och genomföra kommunikationsinsatser riktade till chefer, medarbetare och superusers.
• Stödja verksamheten i arbetet med att rensa och strukturera dokument på delade diskar.
• Samordna framtagande och förankring av ny mappstruktur på nya delade diskar.
• Etablera och samordna superusers och lokala stödresurser.
• Stödja och kommunicera till samtliga medarbetare kring förberedelser inför byte av datorer, mobiler och arbete i Microsoft 365, inklusive vad användarna behöver göra före, under och efter utrullning.
• Planera och genomföra informationsmöten, workshops och frågestugor.
• Säkerställa att instruktioner, checklistor och guider tas fram för användarförberedelser.
• Samverka med det tekniska projektet avseende tidplan, beroenden och verksamhetens readiness.
• Löpande rapportera status, risker och behov av beslut till projektägare eller styrning.
• Säkerställa överlämning till linjeorganisation efter projektets avslut.
Projektledaren ansvarar inte för teknisk installation, konfiguration eller felsökning, utan för förändringsledning, kommunikation och användarstöd.
Ska-krav, Projektledare (kompetensnivå 3)
1. Utbildning eller motsvarande erfarenhet
Minst treårig akademisk utbildning inom IT, systemvetenskap, teknik, beteendevetenskap eller annan relevant inriktning, alternativt motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet.
2. Projektledarerfarenhet
Minst fyra (4) års dokumenterad erfarenhet av arbete som projektledare eller delprojektledare i IT-nära projekt eller verksamhetsutvecklingsprojekt.
3. Erfarenhet av verksamhetsnära förändringsledning
Dokumenterad erfarenhet av att leda eller samordna förändringsarbete som påverkar medarbetares arbetssätt, exempelvis införande av nya digitala arbetssätt, system eller gemensamma plattformar.
4. Erfarenhet av kommunikation och användarstöd
Erfarenhet av att planera och genomföra kommunikations-, informations- eller utbildningsinsatser riktade till chefer och/eller medarbetare i samband med förändring.
5. Erfarenhet av IT-relaterade införanden
Erfarenhet av projekt kopplade till IT-miljöer, digitala samarbetsverktyg eller införande av nya IT-stöd, där samverkan mellan verksamhet och IT varit central.
6. Erfarenhet av arbete med dokumenthantering eller informationsstruktur
Erfarenhet av projekt eller uppdrag där arbete med strukturering, rensning eller förändring av gemensam dokumenthantering eller informationsstruktur ingått.
7. Planering, uppföljning och rapportering
Erfarenhet av att: ta fram projekt- eller aktivitetsplan, följa upp aktiviteter, tid och risker, rapportera status till projektägare, styrgrupp eller motsvarande beslutsforum.
8. Kommunikativ förmåga
God kommunikativ och pedagogisk förmåga samt förmåga att uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift.
9. Självständigt arbetssätt
Erfarenhet av att arbeta självständigt inom givna ramar, med ansvar för operativt genomförande av projektaktiviteter.
Meriterande: - Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet, allmännyttiga bostadsbolag eller kommunala koncerner.- Certifiering eller utbildning inom projektledning (exempelvis PRINCE2 Foundation, IPMA D/C, PMI CAPM eller motsvarande).- Erfarenhet av arbete med dokumenthantering, informationsstruktur eller gemensamma filytor.- Erfarenhet av att stödja verksamheten i rensning, strukturering eller klassificering av information.- Erfarenhet av att ta fram och genomföra kommunikations- och utbildningsinsatser för chefer och medarbetare.
Omfattning: Omfattning: 60-100 % under perioden 2025-02-01 - 2025-06-30
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
