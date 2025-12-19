Projektledare - Kompetenscentrum gröna näringar
2025-12-19
Regional utveckling
Vill du bidra till framtidens utbildning, innovation och hållbara livsmedelsförsörjning i Jönköpings län? Då kan det här vara rollen för dig.
Rollen som projektledare
Nu söker vi en eller två projektmedarbetare som vill vara med och utveckla Region Jönköpings läns naturbruksskolor - Stora Segerstad Naturbrukscentrum och Tenhult naturbruksgymnasium - till regionala kompetenscentrum inom de gröna näringarna.
Uppdraget har ett strategiskt och utvecklingsinriktat fokus och syftar till att stärka skolornas långsiktiga relevans, samverkan och bidrag till regional kompetensförsörjning.
I uppdraget samarbetar du nära naturbruksskolorna, kommuner, branschorganisationer, akademi samt interna utvecklingsfunktioner inom Region Jönköpings län. Rollen kräver både analytisk förmåga och god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du:
• identifierar och utvecklar nya utbildningsalternativ inom naturbruksområdet, exempelvis inom vuxenutbildning, vidareutbildning och kompetensutveckling
• bedriver omvärldsbevakning och analys av utvecklingen inom lant- och skogsbruk samt övriga gröna näringar
• genomför en systematisk kartläggning och analys av naturbruksskolornas nuläge, resurser, förutsättningar och utvecklingspotential,
• tar fram och föreslår samverkansmodeller mellan naturbruksskolor, kommuner, akademi och branschaktörer, med fokus på beredskap, krishantering, försörjningsförmåga och hållbar utveckling
• stärker samverkan mellan skola och arbetsliv utifrån länets demografiska utmaningar och de gröna näringarnas nuvarande och framtida kompetensbehov
• bidrar till utvecklingsarbete och analys som syftar till robusta livsmedelskedjor, hållbar djurhållning och livskraftiga lantbruksföretag,
• ansvarar för att ta fram del- och slutrapporter med förslag till målbild, handlingsplan och rekommendationer för fortsatt utveckling.
Tjänsten är en projektanställning med en maximal anställningstid om två år. Omfattningen är upp till 100 %.
Det finns möjlighet att dela tjänsten mellan två personer, där tjänstgöringsgrad och ansvarsfördelning kan anpassas utifrån respektive kandidats kompetensprofil och erfarenhet.
Placeringen är flexibel och är inte begränsad till Jönköping. Tjänsten kan utgå från annan ort inom länet, eller även utanför länet, utifrån verksamhetens behov och överenskommelse med den som anställs.
Oavsett formell placering förutsätter uppdraget en hög grad av närvaro vid båda skolorna, särskilt i inledande skede, för att kartlägga behov, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter samt bidra till framtidsspaning utifrån respektive skolas verksamhet.
Din blivande arbetsplats
Regional utveckling, som samordnar och leder arbetet med den regionala utvecklingen utifrån ett såväl statligt som regionalt uppdrag. Vi jobbar tillsammans med många aktörer i Jönköpings län för att nå målet att bli Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region.
Vi söker dig som har en för området relevant akademisk utbildning, alternativt annan akademisk utbildning som i kombination med erfarenhet bedöms som likvärdig. Du har god förståelse för utbildningsformer såsom naturbruksskolor, vuxenutbildning eller yrkeshögskoleutbildningar. Vidare har du erfarenhet av regional utveckling, innovationsarbete samt arbete med beredskaps- och hållbarhetsfrågor.
Du har arbetat med frågor som rör försörjningsförmåga, livsmedelssystem eller kompetensförsörjning med koppling till de gröna näringarna och besitter kompetens inom exempelvis skog, jordbruk, växtodling, djurhållning eller andra delar av sektorn.
Rollen kräver att du har erfarenhet av projektledning, utvecklingsarbete eller kvalificerad analys samt en god förmåga att samla in, strukturera och analysera omvärlds- och verksamhetsunderlag. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och har en god kommunikativ förmåga. Dessutom har du erfarenhet av samverkan mellan utbildningsaktörer, myndigheter och näringsliv.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Camilla Wetterö e-post camilla.wettero@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 18 januari. Välkommen med din ansökan.
Fast lön. Kollektivavtal finns.
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R330/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9657683