Projektledare - inom offentlig upphandling
Aura Personal AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-23
Aura Train & Rail är ett nischat affärsområde inom Aura Personal, skapat för att möta tåg- och järnvägsbranschens växande behov av rätt kompetens - här och nu, och över tid. Just nu söker vi en Projektledare inom offentlig upphandling med placering i Stockholm!
Som projektledare kommer du vara delaktig i att genomföra ett större verksamhets- och avtalsrelaterat projekt avseende drift av kollektivtrafik.
Projektet planeras att starta i februari 2026 med planerad driftstart av trafik i januari 2028. Ett förberedande studiearbete har genomförts för att klarlägga affärsinriktning, genomförandestrategi och övriga grundförutsättningar. Trafiken bedrivs idag med flera fartyg som ägs av beställaren.
Projektet genomförs i samverkan mellan flera funktioner inom organisationen, bland annat verksamhet, teknik, IT och juridik. Specialistkompetens inom avtal, regelverk och affärsstyrning ingår i projektet.
Uppdraget omfattar bland annat att:
Leda och samordna projektet genom samtliga faser.
Upprätta, följa upp och vid behov revidera projektplan, tidplan och resursplan.
Samordna och driva samarbetet mellan interna funktioner och externa intressenter.
Säkerställa ett strukturerat samarbete mellan verksamhet, tekniska specialister, juridisk kompetens och övrig sakkunskap.
Säkerställa att projektets leveranser håller hög kvalitet och följer gällande regelverk samt interna styrande dokument.
Identifiera, analysera och hantera risker, beroenden och avvikelser.
Löpande rapportera status, framdrift och risker till styrgrupp och projektets sponsor.
Vi söker dig som uppfyller kraven om:
Minst två 2 års arbetslivserfarenhet från projekt som avser upphandling av kollektivtrafik i egenskap av projektledare eller biträdande projektledare.
Eftergymnasial utbildning utbildning inom ekonomi, juridik, samhällsbyggnad, ingenjörsteknik eller annan utbildning som är relevant för uppdraget
Minst fyra 4 års arbetslivserfarenhet som projektledare eller biträdande projektledare.
Minst två 2 års erfarenhet som anställd eller konsult inom region eller kommun.
Tillträde: Omgående
Frågor angående tjänsten besvara av Jens på jens.strom@aurapersonal.se
alt 0708-38 03 69 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
