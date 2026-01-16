Projektledare - Infrastrukturprogram (spårbunden trafik)
2026-01-16
Vi söker en erfaren och trygg projektledare till ett långsiktigt och samhällsviktigt uppdrag inom ett större investeringsprogram för spårbunden kollektivtrafik. Uppdraget bedrivs i en komplex programmiljö med flera parallella projekt i olika skeden - från tidig planering till genomförande och driftsättning.
Om uppdraget
Uppdraget omfattar arbete som projektledare inom ett pågående infrastrukturprogram med målsättning att stärka kapacitet, tillgänglighet, säkerhet och långsiktig drift. Programmet består av flera delprojekt inom bland annat anläggning, teknik, fordon, elkraft och depåmiljöer. Nya projekt och uppdrag kan tillkomma under programmets genomförande.
Du kommer att arbeta nära beställarorganisationen och vara delaktig i hela projektlivscykeln. Rollen kombinerar strategiskt arbete med operativt ledarskap och kräver god förmåga att hantera både långsiktig planering och snabba taktiska beslut.
Projektorganisationen är etablerad med projektkontor i direkt anslutning till verksamheten, vilket innebär ett nära samarbete mellan projektledning, teknik, förvaltning och övriga intressenter.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare ansvarar du bland annat för att:
Leda projekt genom planerings-, genomförande- och överlämningsfas enligt fastställd tids- och resursplan
Ta fram systemhandlingar samt bygghandlingar/förfrågningsunderlag
Stödja upphandling och medverka vid anbudsutvärdering
Leda projektet under entreprenadfas inklusive besiktning och överlämning till förvaltning
Säkerställa att tid, kostnad och innehåll (TKI) hålls enligt beslutade ramar
Säkerställa att projektet är bemannat utifrån behov och arbetsbelastning
Arbeta enligt fastställda projekt- och programprocesser
Ansvara för riskhantering och löpande uppföljning
Hantera och följa upp avtal
Säkerställa tydliga beslutsvägar och gemensam målbild i projektorganisationen
Rapportera projektstatus och ta fram beslutsunderlag till projektchef, portföljledning och sponsor
Förbereda och leda möten och workshops
Samverka med interna och externa intressenter
Ansvara för månatlig prognos- och utfallsrapportering
Bidra till ständiga förbättringar av arbetssätt och styrande dokumentDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i ledarrollen
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Är affärsmässig och relationsskapande
Är lyhörd, tydlig och inkluderande
Agerar professionellt och bidrar till en god projektkultur
Du har ett genuint intresse för människor och samarbete och är van att arbeta i miljöer med många intressenter och höga krav på leverans.
Obligatoriska krav
Minst 9 års erfarenhet som projektledare/projektchef/huvudprojektledare inom bygg- eller anläggningsprojekt
Högskoleexamen inom samhällsbyggnad eller minst 9 års erfarenhet av arbete inom spårbunden trafik i relevanta roller
Minst 9 års erfarenhet av projektstyrning enligt PMI, XLPM eller likvärdig modell
Genomfört minst två projekt med upphandling enligt LOU/LUF
Genomgången utbildning i BAS-P och BAS-U
Genomgången utbildning i entreprenadjuridik (AB04, ABT06, ABK09)
Meriterande
Erfarenhet av projekt i tät stadsmiljö med komplex samordning
Erfarenhet av entreprenadkontrakt om 300 MSEK
Erfarenhet av BEST-anläggningsprojekt i ledande roll
Erfarenhet av samverkansprojekt inom projektering eller produktion
Uppdragsperiod
Långsiktigt uppdrag som sträcker sig flera år framåt, med planerad sluttid runt 2030. Start enligt överenskommelse. Så ansöker du
