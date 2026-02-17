Projektledare - Fjärrvärme
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov.
Välkommen till oss på E.ON - och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig.Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
Som Projektledare blir du en del av vårt PMO inom fjärrvärmeverksamheten, en central funktion som stöttar våra fyra fjärrvärmeorter i Sverige. Vi driver både investerings- och reinvesteringsprojekt och arbetar samtidigt med att utveckla våra projektprocesser och arbetssätt. Tillsammans bidrar vi till att skapa hållbara energilösningar för våra kunder, nu och i framtiden.
I PMO arbetar vi nära verksamheten och våra interna beställare för att säkerställa att fjärrvärmeprojekten genomförs på ett tryggt, effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Våra projekt spänner från markförlagda distributionsledningar till större produktionsnära åtgärder. Genom vårt arbete möjliggör vi både stabil drift och en fortsatt utveckling av framtidens energisystem - med ett starkt affärsfokus och kundens behov i centrum.
Din roll
I rollen som Projektledare ansvarar du för att driva fjärrvärmeprojekt från tidiga skeden till färdig leverans. Ditt primära fokus ligger på distributionsprojekt i Stockholm, vilket kan innebära nyanslutningar i exploateringsområden såväl som reinvesteringar och ledningsflyttar. Du leder entreprenader med komplexa kontraktsförhållanden och säkerställer att projektens mål avseende tid, kostnad och kvalitet uppnås.
Du kommer bland annat att:
Upphandla, driva och koordinera entreprenader inom fjärrvärme.
Följa upp budget, tidsplaner och kvalitetsmål samt säkerställa god arbetsmiljö
Leda projekten genom hela genomförandet - från upphandling till driftsatt anläggning.
Medverka vid byggmöten, besiktningar, kontroller och tester.
Medverka i PMOs uppdrag att säkerställa en hög kvalité i våra projekt och att standardisera effektiva arbetssätt
Vara en viktig del i verksamhetsutveckling och processteamets fortsatta arbete.
Till din hjälp har du engagerade projektkollegor, experter och ett väletablerat stöd från PMO:s processorganisation. Teamet är utspritt geografiskt, vilket innebär att digitalt samarbete är en naturlig del av vardagen.
Möjlig arbetsort: Stockholm (projektområde). Möjlighet till arbete på andra orter finns men är inte krav.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har erfarenhet av att driva tekniskt komplexa projekt, gärna inom fjärrvärme eller närliggande infrastruktur, erfarenhet från VA, elnät eller annan anläggningsverksamhet är också relevant.
Vi ser gärna att du har:
Dokumenterad projektledarerfarenhet på senior nivå.
Teknisk förståelse för fjärrvärme eller närliggande infrastrukturprojekt.
Erfarenhet av att upphandla och leda entreprenader.
Goda kunskaper i entreprenadjuridik (AB/ABT).
Förmåga att arbeta strukturerat med budget, uppföljning och projektstyrning.
Erfarenhet av projektprocesser eller processutveckling.
Det är meriterande om du även har:
Projektledarcertifiering (t.ex. PMP, IPMA, PRINCE2).
Systemvana av SAP, Antura och AutoCAD
Vem är du?
De egenskaper som gör att du verkligen lyckas hos oss är din förmåga att kommunicera tydligt och skapa goda samarbeten, både i projektgruppen och i organisationen i stort. Du är trygg i dialog med olika intressenter och kan presentera inför ledningsgrupper och styrgrupper på ett professionellt och enkelt sätt. Samtidigt är du nyfiken och initiativtagande - du tar tag i frågor, söker aktivt lösningar och driver arbetet framåt även när förutsättningarna inte är helt klara. Vi tror också att du trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar men ändå bygger starka relationer och arbetar nära kollegor. Ett prestigelöst förhållningssätt, en vilja att utvecklas och att bidra till teamets gemensamma framsteg är något vi värdesätter högt.
Hur är det hos oss?
Du blir en del av ett PMO-team med 17 kollegor som arbetar nära varandra trots geografisk spridning. Teamet har en positiv och engagerad kultur där vi gärna ses fysiskt och där vi har mycket dialog och utbyte i vardagen. Det är ett stort team, men vi arbetar med olika områden inom projektverksamheten - hos oss hittar du projektledare, processledare, administratörer och experter.
Din närmaste chef leder med hög tillit och tydlighet - du får stort ansvar men också ett stabilt stöd och en chef som uppskattar raka och öppna dialoger. Hos oss får du en roll med verkligt mandat att påverka både projekt och arbetssätt.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering. Vi vill att du ska känna dig välkommen precis som du är, och vi är övertygade om att mångfald gör oss bättre och stärker vår förmåga att driva energiomställningen framåt.
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 3/3 - 2026.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Charlotte Karlberg, Charlotte.Karlberg@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Mats Ekblom, +46 705 259188
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778 Så ansöker du
