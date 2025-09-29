Projektledare - Eldistribution
2025-09-29
Därför är detta jobb för dig Du vill driva projekt som utvecklar och stärker Sveriges elnät. I en sektor där tillförlitlighet, säkerhet och teknisk precision är avgörande trivs du med att ta ansvar, skapa struktur och driva projekt framåt. Du har erfarenhet av att leda projekt inom eldistribution - från ny- och ombyggnation av regionnätsstationer till uppgraderingar av transmissionsställverk och infrastruktur för elöverföring. Men hos oss får du inte bara möjlighet leda projekt - du blir en del av ett sammanhang där projektledning är en kärnkompetens och ett område vi ständigt utvecklar. Inom Knightec Group finns XLPM: vårt kompetenscenter för ledarskap och projektledning. Här äger och vidareutvecklar vi XLPM - en beprövad metodik som ger dig struktur och tydlighet i ditt uppdrag, och som stöttar dig i att leda i komplexa miljöer med höga krav på resultat, samverkan och ansvar. Utöver metodiken erbjuder vi ett brett utbud av utbildningar, rådgivning och expertstöd - så att du alltid har tillgång till den kompetens du behöver för att lyckas i rollen. Vi letar efter dig som vill fortsätta utvecklas tillsammans med några av branschens bästa.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrningPubliceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Leda investeringsprojekt såsom om- och nybyggnad av anläggningar
Säkerställa efterlevnad av regelverk, tekniska krav och kvalitetsstandarder.
Avtalshantering
Koordinera aktörer som ingenjörer, myndigheter och leverantörer.
Driva förbättringsarbete och optimera processer.
Följa upp och rapportera projektstatus mot mål, tidplan och budget.
Kvalifikationer Vi söker dig som är kommunikativ och utåtriktad som person och trivs med att samarbeta och bygga starka relationer. Du drivs av att lösa problem och skapa ordning och reda. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Ingenjörsexamen inom energiteknik, maskinteknik eller liknande
Tidigare arbetat enligt projektmetodik baserad på standarder som till exempel PMI eller prince.
Erfarenhet av entreprenadstyrning, tekniska utredningar och ekonomisk uppföljning
Erfarenhet av investeringsprojekt såsom om- och nybyggnad av stam- och/eller regionnätsanläggningar
Erfarenhet av projektering inom elnät
Meriterande med ESA-utbildning (t.ex. EBR ESA-E2) och BAS P/U
Meriterande om du har erfarenhet av av projekt inom samhällsbyggnad.
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Stockholm, Hagaplan 4. Resor i tjänsten på daglig basis kan förekomma till våra kunder. Startdatum är enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-10-26. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
