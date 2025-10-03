Projektledare - CTS Security Solutions AB
Projektledare - CTS Security Solutions AB
Led projekt inom fysiska säkerhetssystem för Europas mest avancerade datacenter
Vill du vara med och leda tekniska projekt i några av Europas mest högsäkerhetsklassade datacenter? Är du en skicklig projektledare som gillar att driva avancerade tekniska lösningar från idé till färdig leverans? Då kan det här vara din nästa utmaning!
CTS Group är en av Europas största design- och byggentreprenörer och den ledande aktören i Norden. Med 32 koncernbolag, 1700 medarbetare och ett globalt partnernätverk levererar vi standardiserade lösningar som gör datacenterbyggen snabbare, bättre och mer kostnadseffektiva. Se gärna vår presentationsvideo här: https://vimeo.com/1083779720
CTS Security Solutions AB är ett nystartat dotterbolag med bas i centrala Stockholm. Vårt uppdrag är att leverera service och tekniska lösningar till alla bolag inom CTS Group. Nu söker vi en engagerad och erfaren:
Projektledare - Fysiska säkerhetssystem
Som Projektledare blir du en nyckelperson i våra leveranser av avancerade säkerhetssystem till Europas största och mest säkerhetskritiska datacenter. Du leder projekt från start till mål och ansvarar för att planera, strukturera och säkerställa att leveranser sker i tid, inom budget och med högsta kvalitet. Du arbetar tätt med tekniska specialister, säkerhetsingenjörer, kunder och externa leverantörer. Tjänsten är baserad i Stockholm och innebär en hel del resor inom Europa i samband med projektleveranser.
Ditt uppdrag
Leda och samordna projektering och genomförande av fysiska säkerhetssystem i datacenterprojekt
Ansvara för projektplanering, tidslinjer, resurssättning, budgetuppföljning och riskhantering
Vara kontaktperson mot kunden och säkerställa tydlig kravställning och förväntanshantering
Koordinera interna resurser, tekniska experter och externa leverantörer genom hela projektens livscykel
Säkerställa dokumentation, systemritningar och kvalitet enligt branschstandard
Bidra till ständig utveckling av projektprocesser och arbetsmetodik
Stödja offertarbete och framtagning av tekniska lösningsförslag tillsammans med sälj- och ingenjörsteamet
Vem är du?
Vem är du?

Vi söker dig som utan problem kan påvisa att du som ledare inspirerat och förmått andra att prestera på topp. Du har framgångsrikt drivit ett antal projekt från start till mål på ett effektivt och lönsamt sätt.
Erfarenhet av projektledning inom bygg, installation eller tekniska system, gärna kopplat till säkerhetsteknik eller datacenter
God teknisk förståelse för system som accesskontroll, videoövervakning, biometriska lösningar och integrerade säkerhetsplattformar
Dokumenterad vana vid att arbeta strukturerat enligt projektmetodik, gärna med verktyg som MS Project eller liknande
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från arbete med system som Milestone, LenelS2, Axis, Bosch eller liknande säkerhetssystem
Vi erbjuder
Hos oss väntar en aktiv och ansvarsfylld nyckelroll i ett växande teknikföretag med högt säkerhetsfokus och höga krav på kvalitet och resultat. Du får möjlighet att leda projekt som gör verklig skillnad i några av Europas mest avancerade datacenter.
Intresserad?
Skicka in din ansökan via vår rekryteringspartner Exelect AB. Berätta gärna om dina uppnådda resultat och erfarenheter från tidigare roller. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
För frågor är du välkommen att kontakta Anders Hanberg på 070-413 99 03. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
