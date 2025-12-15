Projektledare - Automation
2025-12-15
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Vi är över 4000 teknikspecialister som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö.
Vi söker passionerade teknikexperter. Trivs du i en dynamisk arbetsmiljö där innovation är del av vardagen? Då kan den här rollen vara något för dig!
Din roll
Som Projektledare på Etteplan kommer du ha fler möjligheter än du kunnat ana. Våra projekt sträcker sig från instrumentutveckling, maskinbygge, produktutveckling och produktionsutveckling till investeringsprojekt. Det kan vara fastprisåtagande eller löpande räkning/arbetspaket. Du kan också komma att få jobba som projektledare hos någon av våra kunder, då ingår du som en kugge i deras verksamhet.
Med vår placering i Uppsala så har vi ett naturligt tyngdvikt mot life scienece & medicintekniska produkter, men jobb och projekt inom hela etteplangruppen förekommer.
I rollen som Projektledare arbetar du ofta i ledande position vilket kräver initiativkraft och att du är drivande. Vi värdesätter goda och långsiktiga relationer och vi tror att du delar det med oss. Vi söker dig som är lösningsorienterad, metodisk och ansvarstagande. Arbetet innebär en hel del kontakter med våra kunder och därför värdesätter vi att du är kommunikativ, engagerad och har ett professionellt bemötande.
I grunden är du civil- eller högskoleingenjör och har jobbat i flera år som projektledare inom Produktutveckling eller produktionsutveckling. Du har en bakgrund i maskinkonstruktion, och behärskar både detaljkonstruktion såväl som mekaniska system med rörlig mekanik. Solid Works är det CAD verktyg vi använder intern, men även inventor och Creo förekommer i kundprojekt. Du har en bra förståelse för DFM, design for manufacturing.
Du har drivit fastprisprojekt, och är förtrogen med de krav som ställs på dig som projektledare, du har även drivit projekt inhouse. Du har 5-8 års arbetslivserfarenhet, varav gärna 2-3 år som projektledare.
Erfarenhet av automationsprojekt är meriterande.
Att vara konsult hos Etteplan
Som senior konsult hos Etteplan får du arbeta med spännande och komplexa uppdrag där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Du kombinerar tryggheten av en stabil arbetsgivare med möjligheten att bidra i projekt som både är tekniskt utmanande och spänner över branscher som påverkar människors vardag och framtid. Vi ser att din erfarenhet är en nyckel i att hitta smarta, hållbara och effektiva lösningar.
Vi erbjuder en miljö där du kan utvecklas vidare, oavsett om du vill fördjupa din specialistkompetens, leda projekt eller agera rådgivare. Hos oss möter du både juniora talanger och kollegor med lång erfarenhet, och tillsammans driver vi innovativa lösningar som gör nytta för både kund och samhälle.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Vill du veta mer om vad som händer på våra kontor? Kika in på vår Instagram.
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig konsultchef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
Julledigheten är här och vi har flera spännande annonser ute under den här perioden. Detta innebär att vi tar emot fler ansökningar än vanligt. Då urval kommer att ske under de första veckorna i januari kan det ta lite längre tid för oss att återkoppla om din status i rekryteringsprocessen. Vi uppskattar ditt tålamod och önskar dig en God Jul och en God Fortsättning!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
