Projektledande konstruktör
Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Vill du leda tekniskt komplexa kundprojekt och samtidigt fördjupa dig i smarta konstruktioner och genomtänkt problemlösning? I den här rollen får du kombinera din ingenjörskompetens med strukturerat projektledarskap. Du blir navet mellan kund, konstruktion och leverantörer. Här trivs du som gillar att ta ansvar, ha en tydlig roll i flödet och samtidigt få arbeta nära kunder och kollegor i en miljö där både analytiskt fokus och prestigelöst samarbete värdesätts.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med kundprojekt, rita i CAD och arbeta ut mot kunderna. Detta är en tekniskt tung roll, där du med stöd av sälj- och marknads- samt teknik- och kvalitetsavdelningarna äger informationsflödet från kunden, konstruerar eller vidareutvecklar verktyg och detaljer i CAD samt leder och ansvarar för kundprojekt från erhållen kundorder, via PPAP samt signerande av Part Submission Warrant till projektavslut.
Du deltar vid utformningen av verktygslösningar och bevakar att justering och intrimning av nya verktyg utförs på ett ekonomiskt och hållbart sätt och tar fram underlag för offertkalkylering av nya kundverktyg. Du upphandlar verktyg och driver industrialiseringsprojekt, där du även blir kravställare och tekniskt sakkunnig gentemot konsulter och underleverantörer i dina projekt.
Du skall ha lägst tekniskt gymnasium eller motsvarande samt gedigna CAD kunskaper och trygghet i att konstruera, modellera och vidareutveckla komponenter och verktyg. Erfarenhet av simuleringssystem eller liknande är meriterande. Du skall kunna analysera och strukturera kundens informationsflöde och trivas med att reda ut detaljer, förstå vad som är korrekt, vad som saknas och hur helheten hänger ihop. Lämplig erfarenhet är tekniskt projektarbete inom fordonsindustrin, där du har arbetat metodiskt med krav, dokumentation och kvalitetsstyrning. Du äger kunskap om APQP-processen och är van att arbeta enligt etablerade strukturer och standarder. Körkort och goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Som person gillar du ordning och reda, tydliga processer och att följa projektet från start till mål. Du trivs i roller där du får vara faktabaserad, noggrann och analytisk, samtidigt som du har möjlighet att fördjupa dig i tekniska detaljer. Du känner dig trygg i kundkontakt när ramarna är tydliga och ämnet är tekniskt - du bygger förtroende genom kompetens, inte genom att stå i centrum. Du uppskattar självständigt arbete men värdesätter också ett stöttande team där sälj, teknik och kvalitet finns som kompetenta bollplank. Du har lätt för att planera, prioritera och skapa struktur i ditt arbete - något som gör dig till en stabil projektledare även när projekten är tekniskt komplexa.
Detta är en direktrekrytering. Du får anställning direkt hos AnVa men frågor kring tjänsten skall ställas till ansvarig rekryterare på Industrisupport. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
AnVa Polytech AB är en ledande partner inom utveckling och tillverkning av formgjutna produkter i gummi, TPE och silikon. Med egen verktygstillverkning, materialproduktion, avancerat materiallabb och modern produktionsutrustning säkerställer vi högsta kvalitet och precision i varje steg - från idé till färdig produkt. Vi uppfyller marknadens strängaste miljökrav och värnar om en trygg arbetsmiljö. Företaget har anor från 1960-talet och är sedan 2014 en del av AnVa-gruppen. AnVa tillhör affärsområdet Polymer Solutions.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Industrisupport Värmland AB, som arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av personlighetstester gör de en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling. Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Industrisupport. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Industri Support Värmland AB
