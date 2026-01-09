Projektkoordinator till Lely
2026-01-09
Är du en genuin ambassadör med ledarhatten på? Då kanske du vill ta dig an rollen som projektkoordinator hos Lely?
PROJEKTKOORDINATOR TILL LELY
Vill du ha en central roll där teknik, struktur och samarbete möts? Som Projektkoordinator hos Lely får du arbeta nära projekt, kunder och interna team i en internationell och framtidsorienterad miljö, där innovation och hållbart lantbruk står i fokus?Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Som Projektkoordinator har du det övergripande ansvaret för att leda och levererainstallationsprojekt till våra kunder, från försäljning till färdig anläggning, i rätt tid och inom budget. Du blir en central länk mellan kunder, leverantörer, installatörer och kollegor och ser till att projektet flyter smidigt från start till mål.
I rollen ingår att ta fram och samordna ritningar, kapacitetsberäkningar och projektlayout i dialog med kunden, samtidigt som du säkerställer att både tidsplan och ekonomi följs. Du ansvarar för beställningar från Lely och externa leverantörer, organiserar transporter och lagring samt följer upp projektets kostnader efter avslut. Du är också den som genomför slutbesiktningar, ser till att nödvändig dokumentation finns på plats och överlämnar projektet till serviceteamet.
För att lyckas leder du ett team av installationstekniker och samordnar entreprenörer och andra samarbetspartners. Du driver arbetet framåt, håller alla informerade och arbetar alltid enligt Lelys höga standarder för kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö. Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och följa upp projekt från start till färdig installation
Samordna installationsteam, kunder och entreprenörer
Ge tekniska råd och kostnadsunderlag i offertprocesser
Ansvara för CE-dokumentation och slutbesiktning
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är van att ta ansvar, fatta beslut och leda andra, och du ser till att skapa struktur även i komplexa projekt.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Erfarenhet av projektledning, gärna inom bygg, installation eller lantbruk
Kunskaper i CAD-verktyg (t.ex. AutoCAD)
Grundläggande ekonomisk förståelse för budget och kostnadsuppföljning
God kommunikationsförmåga och förmåga att bygga långsiktiga relationer
Det är meriterande om du har byggteknisk kunskap, erfarenhet från lantbruksmiljöer eller utbildning inom Lelys egna program för mjölkning, kylning och fodersystem.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som rådgivare är en direktrekrytering där du blir anställd hos Lely Center. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rebecca Moberg på rebecca.moberg@eterni.se
eller 0709-354090 alternativt Marcus Royson på marcus.royson@eterni.se
eller 0709-354044.
Plats: Skåne/Småland
Start: Snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
291 00 KRISTIANSTAD
Lely Sverige Aktiebolag
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se
