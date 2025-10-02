Projektkoordinator till Fastighetskontoret
Upplands-Bro kommun / Byggjobb / Upplands-Bro Visa alla byggjobb i Upplands-Bro
2025-10-02
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Håbo
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vi söker dig som vill vara med och bygga framtidens fastighetsförvaltning i en kommun i tillväxt! Som projektkoordinator blir du en nyckelperson i kommunens nya fastighetskontor där målet är att erbjuda ändamålsenliga och välskötta lokaler för verksamheter och hyresgäster.
Du kommer att arbeta nära avdelningschef och fastighetsförvaltare med att planera, driva och följa upp projekt, från komponentinvesteringar till hyressatta lokalanpassningar. Rollen innebär ett stort ansvar för ekonomisk och administrativ uppföljning, fakturahantering och dokumentation.
Som projektkoordinator kommer du bland annat att arbeta med:
- Planering och aktiv uppföljning av projekt
- Löpande ekonomisk hantering och rapportering
- Fakturahantering och dokumenthantering
- Projektavstämningar tillsammans med avdelningschef och förvaltare
- Skapa och upprätthålla rutiner och processer
- Delta i dialoger med verksamheter och entreprenörer
- Proaktivt arbete för att minimera avvikelser i tid och budget
Vi söker dig som
- Har avslutad högskoleutbildning, gärna civilingenjör
- Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna med ekonomiskt fokus
- Har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
- Har förståelse för drift- och investeringskostnader
- Är van datoranvändare och skicklig på att söka och värdera information
- Har god struktur och förmåga att arbeta självständigt
- Är kommunikativ, samarbetsinriktad och serviceorienterad
- Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift
- Har B-körkort
- Meriterande om du har tidigare erfarenhet av investeringsprojekt och fakturahantering i kommunal verksamhet.
Om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Provanställning kan komma att tillämpas. Start enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare/formaner.html.
Om rekryteringsprocessen
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara istället på våra urvalsfrågor. Urval sker löpande och intervjuer kommer hållas i Kungsängen. Bakgrundskontroll görs på slutkandidaten. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan, skicka in den senaste den 19 oktober 2025.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fastighetskontoret, Drift och projekt Kontakt
Fredrik Rönnlycke Westermark 08-51832182 Jobbnummer
9536909