Projektkoordinator - 50%
JobBusters AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JobBusters AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Din nya roll Vi söker nu en strukturerad och kommunikativ Projektkoordinator till ett spännande uppdrag hos en av Sveriges ledande energikoncerner. I rollen kommer du att arbeta nära ledningsteamet inom koncernens dotterbolag och ansvara för att samordna deras leveranser kopplade till inkommande informationsförfrågningar. Du blir en viktig länk mellan olika delar av organisationen och de projekt som efterfrågar information. Ditt uppdrag är att säkerställa tydlighet, struktur och kvalitet i det material som levereras. Exempel på arbetsuppgifter: - Koordinera och följa upp leveranser av informationsförfrågningar - Klargöra och förtydliga kravställningar gentemot berörda parter - Säkerställa hög kvalitet och struktur i levererat material - Fungera som kontaktperson mellan projekten - Stötta ledningsteamet i administrativa och koordinerande frågor
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du: Erfarenhet av att driva och koordinera aktiviteter eller projekt
God förmåga att organisera och strukturera information
Vana av att hantera flera intressenter parallellt (stakeholder management)
Eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis administration, projektledning eller liknande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, kommunikativ och trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor. Du är självgående, men uppskattar samtidigt samarbete och att bidra till teamets gemensamma mål. Din styrka ligger i din struktur, ditt ansvarstagande och din förmåga att skapa tydlighet även när mycket pågår samtidigt.
Välkommen med din ansökanAnställningens omfattning: 50% (4 timmar per dag, 5 dagar i veckan) Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters Arbetsmodell: On-site, med placering i moderna lokaler i Solna Lön: Enligt överenskommelse Start: 2025-10-13 Slut: 2026-02-27 Utvalda förmåner: Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, Benify med mera Övrig information: Bakgrundskontroll kan förekomma innan anställning I din ansökan - säkerställ att det tydligt framgår att du uppfyller kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund ägs av svenska staten och arbetar för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Här uppmuntras man att upptäcka sina styrkor och olikheter för att du som konsult ska få möjligheten att vara ditt bästa jag. Vår kund uppmuntrar och utmanar din personliga utveckling! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606) Arbetsplats
JobBusters AB Kontakt
My Johansson my.johansson@jobbusters.se 0737-138213 Jobbnummer
9542536