Projektinköpare
2025-12-30
Projektinköpare - bygg framtidens projekt med oss!
Vill du ta en nyckelroll i våra projekt och säkerställa kostnadseffektiva inköp som möter höga kvalitetskrav och tidsramar? Vi söker nu en Projektinköpare som vill bidra till vår framgångsrika projektverksamhet och utveckla starka relationer med leverantörer och entreprenörer.
Om rollen:
Som Projektinköpare kommer du att arbeta nära projektteamet och ansvara för planering, upphandling och logistik. Du säkerställer att material, tjänster och underentreprenörer uppfyller våra kvalitetskrav och policys, samtidigt som du optimerar kostnader och leveranser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planering och upphandling: Identifiera material- och tjänstebehov, skapa upphandlingsplaner, hantera anbudsförfrågningar och välja leverantörer/underentreprenörer.
Förhandling och avtal: Förhandla villkor, priser och leveranstider samt upprätta avtal enligt lagar och riktlinjer.
Leverantörsrelationer: Bygga och underhålla starka relationer med leverantörer, utföra leverantörsutvärderingar och delta i revisioner.
Projektuppföljning: Säkerställa kvalitativa och tidsenliga leveranser, följa upp kostnader och hantera reklamationer.
Logistik och leverans: Koordinera leveranser, optimera transporter och hantera avvikelser för att säkerställa effektivitet och hållbarhet.
Kvalifikationer och kompetens:
Erfarenhet av inköp inom byggbranschen eller närliggande områden.
God förståelse för byggprocesser och tekniska specifikationer.
Kunskap om entreprenadjuridik, exempelvis AB04 och ABT06.
Stark förhandlingsförmåga och affärsmannaskap.
Vana att arbeta i inköpssystem och god IT-kompetens.
Vi söker dig som är strukturerad och resultatinriktad med god förmåga att hantera flera parallella uppgifter. Du har utmärkt samarbets- och kommunikationsförmåga och trivs i en roll där du bygger relationer och arbetar målinriktat för att uppfylla projektens behov.
Vad vi erbjuder:
Hos Bäckström Anläggning AB blir du en del av en växande organisation med kvalitet och utveckling i fokus. Här får du arbeta i en dynamisk och stimulerande miljö med engagerade kollegor och spännande projekt, där dina insatser verkligen gör skillnad. Vi erbjuder möjlighet att utvecklas i din roll och en arbetsplats som värdesätter samarbete, innovation och framåtanda.Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Skicka in ditt CV till jobb@backstroms.se
Vi hanterar ansökningar löpande, så tveka inte att höra av dig redan idag!
Välkommen att bli en del av vårt framgångsrika team och bidra till att skapa framtidens projekt!
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: jobb@backstroms.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektinköpare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bäckström Anläggning AB
(org.nr 556671-2872), http://www.backstroms.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Bäckström Anläggning AB jobb@backstroms.se Jobbnummer
9666464