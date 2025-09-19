Projektinköpare
Bli en del av Quest vår kund är i behov av en Projektinköpare
Uppdragsbeskrivning
Vi söker dig som har tillräcklig erfarenhet av investeringsprojekt och entreprenadupphandlingar för att vara självgående. Det finns både stora och små upphandlingar att driva. Vi har ett förväntat huvudområde som är el och automation, ex styrsystemsbyten, ställverksuppgraderingar etc.
Följande arbetsuppgifter ingår bland andra i rollen:
Du kommer att arbeta och driva inköps del i investeringsprojekt. Detta innebär att ta en aktiv roll från start, med målet att säkra kvalitet på leverantör och leverans samt lönsamma affärer. Du säkerställer även tillräcklig tid för upphandlingsprocessen och har ett ansvar att i projektuppstart flagga för om det inte är så.
Som projektinköpare håller du ihop helheten under inköpsfasen där flera projektmedlemmar och intressenter deltar i inköpsarbetet med inköpsstrategi, förfrågningsunderlag, avtal med bilagor samt utvärderingsmodell. Som inköpare ansvarar du för dessa dokument.
Du tar ansvar och initiativ till att inköpsarbetet i projektet blir det bästa möjliga och följer tidplan.
Du ansvarar för att författa förfrågningsunderlag, och avtalsutkast, samt att dokumentera övriga upphandlingsdokument som ingår inköps och investeringsprocessen. Tekniska bilagor ansvarar projektet för.
Du upphandlar både med konkurrens i fokus, både om det är nya leverantörer eller om det är konkurrens inom ramavtal i aktuellt område.
Du bidrar till länken mellan leverantörers kunskapsbank och projektet du verkar igenom marknadsdialoger, RFI eller liknande.
Förmedla ett bra nätverk och ha kontroll på leverantörsmarknaden inom de områden som upphandlingarna sker inom.
Du söker inköpsstrategier som bidrar till affärsnytta och kvalitetssäkring.
Du brinner för att slutförhandla och uppnå bästa resultat och besparing. Besparing registreras som KPI på inköp. Du får med dig projektet i att förhandla fram besparingar.
Förhandla avtal med leverantörer, dvs ha god insikt och vana att arbeta med juridik och avtal.
Genomföra och följa upp förfrågningar och anbud, räkna ut och rapportera besparing.
Följa upp avvikelser och driva eller vara behjälplig vid regleringar med leverantörer.
I rollen som projektinköpare i investeringsprojekt är du en nyckelspelare i upphandlingsfasen och är loket i investeringsprojektets inköpsarbete. En avgörande del för kundens framgång och lönsamhet ligger tveklöst på inköp och förmågan att se helhet och utnyttja leverantörernas erfarenhet. Utmaningen är mer än att bara söka den ekonomiskt mest fördelaktiga uppgörelsen. Du behöver förstå verksamhetsområdet för att hitta en bästa leverantören och leveransen för ändamålet. Inköp förväntas bidra med besparing varför du ska vara en framgångsrik förhandlare.
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med framåtanda och glädje. Som en del av vår gemensamma kraft ger vi dig förutsättningar att få ut det mesta av din energi. Kundens inköpsavdelning präglas av nyfikenhet, initiativ och ansvar. Engagemanget är högt och det finns en stor vilja att stötta och hjälpa varandra på alla nivåer inom gruppen. Hos oss erbjuds du ett flexibelt arbetssätt med mycket eget ansvar och stora utvecklingsmöjligheter i utmanande projekt.
Obligatoriska krav
Minst fem års erfarenhet av projektinköp inom entreprenader
Relevant universitetsutbildning inom teknik, juridik eller ekonomi
Erfarenhet av investeringsprojekt och entreprenadupphandlingar. Med entreprenader menar vi upphandling inom mekanik (exempelvis svets, rörarbeten) och process samt upphandlingar inom el och automation (exempelvis styrsystemsbyten, uppgraderingar)
Ha kunskap om och vara van att arbeta med entreprenadjuridik och de vanliga förekommande avtalsformerna (AB/ABT (och ibland ABA)). För produkter och tjänster har vi även egna avtalsmallar som vi utgår från
Erfarenhet att upphandla i privat regi
Förståelse och ett intresse för teknik och energi
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-09-19
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
