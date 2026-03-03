Projektingenjör till Huhnseal
Mero Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Landskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Landskrona
2026-03-03
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mero Rekrytering AB i Landskrona
, Kävlinge
, Helsingborg
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du ingenjör med flera års erfarenhet inom mekanik och ett starkt tekniskt driv? Vill du arbeta i en roll där du kombinerar tekniskt kundansvar, applikationsteknik och projektledning i en internationell industrimiljö? Då kan du vara Huhnseals nya kollega i Landskrona! Publiceringsdatum2026-03-03Om företaget
Huhnseal utvecklar och tillverkar mekaniska tätningar för den globala processindustrin. I Landskrona finns hela kedjan - från konstruktion till produktion - där kundanpassade lösningar tas fram för den internationella marknaden. Bolaget befinner sig i en expansiv fas och rollen ingår i det globala produktutvecklingsteamet, där du arbetar nära såväl kunder som interna funktioner i en tekniskt spännande miljö.
Mero Rekrytering ansvarar för rekryteringsprocessen, men anställningen sker direkt hos Huhnseal.
Om rollen
I rollen kombinerar du tekniskt specialistansvar med projektledning i nära samarbete med kunderna. Tillsammans med dina kollegor driver du projekt genom hela processen - från kravställning och teknisk lösning till implementering och uppföljning. Du fungerar som en teknisk länk mellan kund, säljorganisation, produktion och utveckling och säkerställer att lösningarna är tekniskt hållbara och korrekt anpassade. Rollen innefattar även:
• Tekniskt ansvar för definierade kunder och applikationer * Driva och koordinera kundprojekt genom hela den interna processen * Leda utvecklingsprojekt kopplade till nya produkter * Ge teknisk support inom design, funktion, felsökning, installationer och reklamationsärenden * Rådgivning kring produktval samt genomföra riskbedömningar i offertarbete
Vem är du?
Som person är du strukturerad och analytisk med ett starkt tekniskt intresse. Du är anpassningsbar i ditt arbetssätt, lösningsfokuserad och van att ta ansvar. Med ett tydligt kundfokus och god samarbetsförmåga arbetar du metodiskt tillsammans med både kunder och kollegor för att säkerställa lösningar med hög kvalitet. Vi ser gärna att du har:
* Högskole- eller civilingenjörsexamen inom mekanik, maskin eller liknande område * Flera års relevant erfarenhet inom mekanik samt god förståelse för konstruktion och tekniska applikationer * Erfarenhet av tekniskt kundansvar eller projektledning * Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av roterande utrustning eller pumpar är meriterande. Har du dessutom arbetat med mekaniska tätningar är det särskilt meriterande.
Övrig information
Start: Omgående, men enligt överenskommelse Plats: Landskrona Lön: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Joakim Gullin på joakim@mero.se
eller 0709-700016. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi arbetar med löpande urval.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7312670-1870135". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mero Rekrytering AB
(org.nr 559119-1860), https://jobs.mero.se
261 31 (visa karta
)
261 31 LANDSKRONA Jobbnummer
9773397