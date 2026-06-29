Projektingenjör Inom Vs Till Ivab
Aktiebolaget Infjärdens Värme / Byggjobb / Piteå Visa alla byggjobb i Piteå
2026-06-29
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Om tjänsten
Som projektingenjör inom region norr blir du en viktig del av IVAB:s största avdelning. Här arbetar en bred grupp bestående av projektledning, serviceledning, montörer och specialister tillsammans för att leverera högkvalitativa installationer till våra kunder.
I rollen arbetar du nära projektledare och produktion och har ett särskilt ansvar för att skapa struktur, kvalitet och framdrift i våra projekt. Du är delaktig genom hela processen – från förfrågan till färdig leverans – och fungerar som ett tekniskt och administrativt stöd i både mindre och mer komplexa entreprenader
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Granska tekniska underlag och specifikationer på så väl teknisk som ekonomisknivå
Tillsammans med övrig organisation sätta upp interna mål som motsvarar kundens förväntan
Samordna tekniska frågor med konsulter, leverantörer och projektteam
Säkerställa kvalitet, dokumentation och egenkontroller
Följa upp projektekonomi och bidra till analyser
Medverka vid upphandlingar och tekniska val
Delta i möten och samverkan med kund och projektörer
Resor förekommer inom tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och vill utvecklas inom projektverksamhet i VVS-branschen. Du är en person som trivs i en samordnande roll där du får kombinera teknik, struktur och samarbete.
Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika aktörer och bidrar till ordning och framdrift i projekt
Krav:
Eftergymnasial utbildning inom VVS, bygg, energi eller likvärdig teknisk utbildning
Erfarenhet eller intresse av VVS, installation eller byggprojekt
God datorvana och vana att arbeta i digitala verktyg
B-körkort
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
Erfarenhet från entreprenadprojekt eller projektering
Kunskap om branschregler (t.ex. Säker Vatten)
Erfarenhet av projektekonomi eller dokumentationshantering
Det här kan vi erbjuda dig
Vi erbjuder dig möjligheten att få växa med ett familjeföretag som har 75 års erfarenhet i branschen. IVAB har en stabil ekonomi och kompletterande verksamheter såsom mekanisk verkstad, industriavdelning som utför installationer runt om i Norden samt dotterbolag inom bl.a. stålkonstruktion. IVAB har låg personalomsättning och stor trivsel bland medarbetarna.
Vi erbjuder även:
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag
• Företagshälsovård och hälsoundersökningar
• Tjänstebil
• Hyra av egen fjällstuga mm.
• Stor frihet att forma ditt eget arbete
Anställningsomfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse.
Startdatum: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning 6 mån
Tjänstgöringsort: Piteå men omnejd - resor förekommer i tjänsten
Mer om IVAB
IVAB grundades 1947 i Sjulnäs utanför Piteå och drivs idag av tredje generationen. Verksamheten kan delas upp i fyra delar; verkstad, industri, VVS och sprinkler. Inom VVS är vi auktoriserade vvs-, sprinkler- och gasinstallatörer. IVAB-koncernen har idag drygt 300 anställda och består av huvudkontoret i Piteå, 10 filialer runt om i landet samt dotterbolaget Nordtool AB . Tillsammans står vi redo att möta dagens och morgondagens krav på ett väl fungerande företag. Läs gärna mer på vår hemsida www.ivab.com
Inför rekryteringsarbetet har IVAB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med rekryteringsföretag, mediesäljare och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Infjärdens Värme
(org.nr 556074-1935), http://ivab.com
Fläktgatan 11 (visa karta
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941 47 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå VS Kontakt
Regionschef Norr
Anders Westerberg anders.westerberg@ivab.com 010-414 40 25 Jobbnummer
9983940